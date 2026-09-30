Dolar 49,0126 +0,02%
Euro 55,6796 +0,17%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.637,23 +0,77%
EUR/USD 1,1358 +0,10%
Brent Petrol 95,85 -0,32%
--°

Boğa boynuzuna dolanan süt sağım makinesini sürükledi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde komşu ahıra giren öfkeli boğa, boynuzuna dolanan yeni süt sağım makinesini sürükleyerek hasar verdi; anlar güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 08:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Boğa boynuzuna dolanan süt sağım makinesini sürükledi

Amasya'da boğanın sürüklediği süt sağım makinesi güvenlik kamerasında

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi Hacı Abdullah Kışlası Mahallesi'nde, inekleri takip ederek komşu ahıra giren öfkeli boğa çıkışta boynuzuna dolanan ipin bağlı olduğu süt sağım makinesini sürükledi. O anlar ahırın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

olayın görüntüleri ve yaşananlar:

Kayıtlarda boğanın ahırdan çıkarken boynuzuna ipin dolandığı ve ipin makineye bağlı olması nedeniyle cihazı yerinden çektiği görülüyor. Sürüklenme sırasında makinede gözle görülür hasar oluştuğu bildirildi.

ahır sahibinin açıklaması:

Ahır sahibi Serkan Karakuş, görüntüleri şaşkınlıkla izlediğini belirterek, "Öfkeli boğa yeni aldığım süt sağım makinesini boynuzuna takıp götürmüş" dedi.

Olay, kısa sürede kayda geçerken makinenin durumu ve çıkış anındaki detaylar görüntülerde net şekilde görülebiliyor.

AMASYA’DA İNEKLERİN PEŞİNDEN KOMŞU AHIRA GİREN ÖFKELİ BOĞA ÇIKIŞTA PEŞİNE TAKTIĞI SÜT SAĞIM...

AMASYA’DA İNEKLERİN PEŞİNDEN KOMŞU AHIRA GİREN ÖFKELİ BOĞA ÇIKIŞTA PEŞİNE TAKTIĞI SÜT SAĞIM MAKİNESİNİ SÜRÜKLEDİ. O ANLAR AHIRIN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Burhaniye'de yerinde traktör ve motosiklet muayenesi üreticilere kolaylık sağlad...
images

Gün doğarken başlayan bel ağrısı ankilozan spondilite işaret edebilir
images

Cezaevinden ormanlara: hükümlüler ağaçlandırma ve bakım çalışmalarında görev ald...
images

Buharkent gençleri proje yazma ve Avrupa fırsatlarıyla güçlendiriliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bilecik'te yangından etkilenen aileye sosyal hizmet desteği

Mirasın ezgileri: Amida konserleri bölge serisiyle genişliyor

Bilecik'te eğitimde verimliliği artırma planları ele alındı

Belen ve Antakya'da mahsur kalan hayvanlar ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı