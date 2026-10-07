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Boğaz'da 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na vapur çarpması

Kandilli sahilinde 23.30'da bir yolcu vapuru, Derin Mermerci'ye ait 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na çarptı; kaza anı görüntüleri paylaşıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 01:19

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 01:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Boğaz'da 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na vapur çarpması

Boğaz'da 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na vapur çarpması

Kandilli Sahili'nde saat 23.30 sıralarında, Derin Mermerci'ye ait 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na bir yolcu vapuru çarptı. Olay, yalı önündeki iskele ve bahçe bölümünde hasara yol açtı. Çarpma anına ilişkin görüntüler ve Mermerci'nin paylaşımı sosyal medyada geniş biçimde paylaşıldı.

Kaza anı ve güvenlik görüntüleri:

Olayı kayıt altına alan güvenlik kamerası görüntülerinde, Boğaz turu yaptığı belirtilen yolcu vapurunun henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıktığı görülüyor. Görüntülerde vapurun önce yalı önünde bulunan yata vurduğu, ardından yalının bahçesine doğru ilerleyerek çarpma yaptığı kaydedildi. Paylaşılan videoda çarpmanın etkisi ve vapurun hareketinin kontrolsüz görünümü açık biçimde izlenebiliyor.

Derin Mermerci'nin paylaşımı ve tepkiler:

Derin Mermerci, yaşananları sosyal medya hesabından paylaşarak olayın ardından dava açacağını belirtti. Mermerci, paylaşımında ayrıca rıhtımının yok olduğunu ve çocuklarının travma yaşadığını söyledi. Sosyal medyaya düşen görüntüler, takipçiler ve çevre sakinleri tarafından paylaşılarak tartışma konusu oldu.

Olayla ilgili görüntüler sosyal medyada yer alırken, yaşananların nedenine ve verilen zararın boyutuna ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.

DERİN MERMERCİNİN BOĞAZ&#039;DA BULUNAN TARİHİ YALISINA YOLCU VAPURU ÇARPTI

DERİN MERMERCİNİN BOĞAZ'DA BULUNAN TARİHİ YALISINA YOLCU VAPURU ÇARPTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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