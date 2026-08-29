Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Boğazda 289 metrelik Deyi Endurance geçişi için transit trafik durduruldu

İstanbul Boğazı, Liberya bayraklı Deyi Endurance isimli 289 m uzunluğundaki kuru yük gemisinin geçişi nedeniyle çift yönlü transit trafiğe kapatıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 13:50

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 13:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Boğazda 289 metrelik Deyi Endurance geçişi için transit trafik durduruldu

Geçiş ve uygulanan önlemler:

İstanbul Boğazı, Liberya bayraklı Deyi Endurance adlı kuru yük gemisinin boğaz geçişi nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi trafiğine kapatıldı. 289 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olan geminin güvenli seyri için geniş güvenlik önlemleri uygulandı.

Eşlik eden römorkörler:

Geçiş sırasında gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun römorkörü ile Kurtarma-7, Kurtarma-9, Kurtarma-11 ve Kurtarma-14 römorkörleri eşlik etti. Bu römorkörler, manevra desteği sağlayıp güvenlik mesafesinin korunmasına katkı verdi.

Trafik yönetimi ve etkileri:

Alınan tedbirle boğaz, geçiş süresince transit gemi trafiğine kapatıldı; bu süreçte bölgeden geçmesi planlanan diğer deniz araçları yönlendirilerek trafik akışı kontrol altında tutuldu. Uygulama, geminin güvenli geçişi ve boğazdaki deniz trafiğinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Geçişin tamamlanması:

Gemi, uygulanan önlemler eşliğinde boğaz geçişini başarıyla tamamladı ve bölgedeki trafik, yetkililerin koordinasyonu doğrultusunda normal seyrine döndürüldü.

İSTANBUL BOĞAZI, LİBERYA BAYRAKLI &quot;DEYİ ENDURANCE&quot; İSİMLİ 289 METRE UZUNLUĞUNDAKİ GEMİNİN GEÇİŞİ...

İSTANBUL BOĞAZI, LİBERYA BAYRAKLI "DEYİ ENDURANCE" İSİMLİ 289 METRE UZUNLUĞUNDAKİ GEMİNİN GEÇİŞİ NEDENİYLE ÇİFT YÖNLÜ OLARAK TRANSİT GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa, üniversite ile sanayiyi buluşturan uygulamalı eğitimin pilot üssü oluyor
images

Karabük’e 77 yeni hekim kadrosu tahsis edildi
images

Komşuların vedası: zeytinburnu otobüs kazasında yaşamını yitiren Mürvet Tolon de...
images

Bodrum'da deniz sağlığa çağırdı: sağlığa kulaç at ikinci yılını kutladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Uçaktan Türkçe selam: Rafael Leao'dan Galatasaray taraftarına ilk mesaj

Kilis'te sabah sağanağı ve sis trafikte dikkat gerektirdi

Siber ağda eş zamanlı operasyon: 35 gözaltı, 13 tutuklama

Salihli'de yıldız kadın judocular Balkan şampiyonası için kamp yapıyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı