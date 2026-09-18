Boğazda buluştular: Bahçelievler'den özel bireyler için bir gün

Etkinlikten kesitler:

Bahçelievler Belediyesi, Engelsiz Gelişim ve Yaşam Merkezi’nde hizmet alan özel bireyler ve aileleri için düzenlenen Boğaz turunda bir araya geldi. Katılımcılar belediyeye ait araçlarla evlerinden alınarak Yenikapı’ya getirildi ve burada teknelere binildi. İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarası eşliğinde düzenlenen program, müzik, sohbet ve oyunlarla renkli anlara sahne oldu.

Yenikapı’dan başlayan keyifli yolculuk:

Yolculuk boyunca özel bireyler ve aileleri İstanbul’un panoramik görüntülerini izlerken bir yandan da etkinliklerle vakit geçirdi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da programa katılarak, özel vatandaşlar ve aileleriyle birlikte günün tadını çıkardı. Başkan Bahadır, "Bugün, özel komşularımız ve kıymetli aileleriyle birlikte çok anlamlı bir program için bir aradayız" sözleriyle katılımdaki önemi vurguladı.

Etkinlik esnasında katılımcılar müzik eşliğinde oynadı, sohbet etti ve İstanbul Boğazı’nın manzarası eşliğinde sosyal bir gün yaşadı. Programın sonunda konuklar yine belediyeye ait araçlarla evlerine bırakıldı.

Sosyal yaşamı güçlendiren hizmetler:

Başkan Bahadır, programın yalnızca bir gezi olmadığını; özel bireylerin ve ailelerinin sosyal hayata katılımına katkı sağlamak amacı taşıdığını belirtti. Bahadır, "Bu programı bizim için çok özel kılan, özel bireylerimizin ve ailelerinin sosyal hayata katılım konusunda yaşadığı zorluklara bir nebze olsun destek olabilmek" ifadelerini kullandı ve ailelerin günlük yaşamda karşılaştıkları güçlüklerin altını çizdi.

Belediyenin sunduğu hizmetler arasında refakat hizmetleri, spor faaliyetleri, sanat çalışmaları ile dans ve ritim etkinlikleri yer alıyor. Başkan Bahadır, "Çalışmalarımız sadece gezilerden ibaret değil" diyerek bu etkinliklerin sürdürülebilir sosyal katılımı hedeflediğini aktardı. Ayrıca, "Belediyecilik; insanın hayatına dokunmak, ihtiyaç duyduğu anda yanında olmak ve yüzünü güldürebilmektir" sözleriyle belediyecilik anlayışının insan odaklı yönünü öne çıkardı.

Boğaz turu, özel bireylerin ve ailelerinin birlikte vakit geçirip dinlenebildiği, sosyal ilişkilerini güçlendirdiği bir gün olarak kayda geçti. Etkinlik, özel kardeşlerin yüzündeki mutluluk ve ailelerin gözlerindeki huzurun önemini bir kez daha gösterirken, Bahçelievler Belediyesi’nin engellilere yönelik çalışmalarının somut bir örneği olarak değerlendirildi.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ, ENGELSİZ GELİŞİM VE YAŞAM MERKEZİ'NDE HİZMET ALAN ÖZEL BİREYLER VE AİLELERİ İÇİN BOĞAZ TURU DÜZENLEDİ.