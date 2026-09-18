Boğazda engel tanımayan bir gün: Bahçelievler özel bireylerle buluştu

Boğaz turunda birlik ve neşe

Bahçelievler Belediyesi, Engelsiz Gelişim ve Yaşam Merkezi’nden hizmet alan özel bireyler ve aileleri için İstanbul Boğazı’nda özel bir gezi programı gerçekleştirdi. Katılımcılar belediyeye ait araçlarla evlerinden alınarak Yenikapı’ya getirildi ve burada teknelere bindi.

Tekne yolculuğu boyunca katılımcılar, Boğaz’ın manzarası eşliğinde bir arada sohbet etti, müzik ve oyunlarla zaman geçirdi. Etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken katılımcıların ve ailelerinin yüzlerinde gülümseme bıraktı.

Belediyenin lojistik ve refakat desteği

Programda yer alan özel bireyler ve aileleri için ulaşım, refakat hizmetleri ve etkinlik organizasyonu belediye tarafından sağlandı. Günün sonunda katılımcılar yine belediyeye ait araçlarla evlerine bırakıldı. Bu uygulamayla ailelerin günlük yaşamda yaşadığı zorluklara doğrudan destek sunulmuş oldu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da programda yer alarak özel vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Bahadır, etkinlik hakkında şunları söyledi: "Onların hayatında çok büyük bir mücadele var".

Bahadır sözlerine devam ederek: "Bugün, özel komşularımız ve kıymetli aileleriyle birlikte çok anlamlı bir program için bir aradayız. Her hafta bir gün Yenikapı’dan teknemize binerek, özel bireylerimizle birlikte İstanbul Boğazı’nın eşsiz güzelliklerini keşfediyor, onlara güzel bir gün yaşatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal katılımı artırmaya yönelik çalışmalar

Başkan Bahadır, bu tür gezilerin sadece bir günlüğüne yapılan etkinlikler olmadığını vurguladı: "Bu programı bizim için çok özel kılan, özel bireylerimizin ve ailelerinin sosyal hayata katılım konusunda yaşadığı zorluklara bir nebze olsun destek olabilmek. Çünkü onların hayatında, bizim çoğu zaman fark edemediğimiz çok büyük bir mücadele var".

Bahçelievler Belediyesi, refakat hizmetleriyle ailelere destek sunduğunu belirterek, "Ailelerimize nefes alabilecekleri bir alan oluşturuyoruz" dedi. Belediye ayrıca spor faaliyetleri, sanat çalışmaları, dans ve ritim etkinlikleri gibi farklı alanlarda da özel bireylerin sosyal yaşama daha fazla katılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü aktardı: "Çalışmalarımız sadece gezilerden ibaret değil."

Başkan Bahadır, belediyeciliğin insan odaklı olması gerektiğini öne çıkararak, "Belediyecilik; insanın hayatına dokunmak, ihtiyaç duyduğu anda yanında olmak ve yüzünü güldürebilmektir. Bahçelievler’de yaşayan her komşumuz bizim için değerlidir" şeklinde konuştu. Özel bireylerin ve ailelerinin mutluluğunun belediye için önemli bir öncelik olduğu ifade edildi.

Gün boyu süren etkinlik, müzik, sohbet ve çeşitli aktivitelerle tamamlandı. Katılımcılar Boğaz’ın eşsiz manzarasının tadını çıkarırken, program engel tanımayan dayanışmanın ve desteğin simgesi olarak değerlendirildi.

Etkinlik sonunda tüm katılımcılar güvenle evlerine bırakıldı; belediye yetkilileri benzer çalışmaların düzenli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Engellilere özel Boğaz turu gerçekleştirildi