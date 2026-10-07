Boğazda gezi teknesinin Vaniköy'deki Derin Mermerci yalısına çarpma anı

Üsküdar Vaniköy'de gezi teknesi yalı önüne çıktı

Dün gece İstanbul Boğazı'nda seyir halinde olan 'Bosfor' isimli gezi teknesi, Üsküdar Vaniköy sahilinde moda yazarı Derin Mermerci'ye ait tarihi yalı yakınlarına çarptı. Görüntülerde teknenin önce yalı önündeki başka bir tekneye, ardından Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nın bulunduğu kıyı alanına yöneldiği ve darbe aldığı görülüyor.

Olay anı ve görüntülerin içeriği:

Kamuoyuna yansıyan videoda devasa gezi teknesinin kıyıya doğru kaydığı, önce önündeki küçük tekneyle temas kurduğu, ardından yalının bulunduğu alana vurduğu anlar yer alıyor. Olayın oluş şekli hakkında yetkililerden henüz kapsamlı bir teknik açıklama gelmedi; görgü tanıkları ve kamera kayıtları değerlendirmeye alındı.

Yalının tarihçesi ve Mermerci'nin açıklamaları:

Söz konusu yapı, Kazasker Necmettin Efendi Yalısı olarak anılan ve kaynaklarda 19'uncu yüzyıldan kalma bir yalı olarak geçen tarihî bir bina. Tapunun Derin Mermerci'nin üzerine olduğu biliniyor. Mermerci'nin yaklaşık iki ay önce yaptığı, "Yalı hayatı herkesin sandığı kadar iyi değil. Babamın bana bıraktığı yalıda sürekli bir sorun çıkıyor. Tek avantajı, direkt tekne ile karşıya geçebilmem" şeklindeki açıklaması, kaza sonrası tekrar gündeme geldi.

Boğaz'da gezi teknesi Derin Mermerci'nin yalısına böyle çarptı