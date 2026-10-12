Boğazda makine arızası: 17 metrelik tekne KEGM-6 ile Eceabat'ta emniyete alındı

Olayın gelişimi:

Çanakkale Boğazı'nın Nara Burnu önlerinde, içinde iki kişinin bulunduğu 17 metre boyundaki tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS)ne bildirdi.

Kurtarma operasyonu:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 botu, tekneyi yedekleyerek içerisindeki 2 kişi ile birlikte Eceabat'ta emniyete aldı. Operasyon sonucunda tekne güvenli bölgeye çekildi ve emniyet işlemleri tamamlandı.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA SÜRÜKLENEN VE İÇİNDE 2 KİŞİNİN BULUNDUĞU TEKNE, KIYI EMNİYETİNE AİT BOT İLE YEDEKLENEREK ECEABAT'TA EMNİYETE ALINDI.