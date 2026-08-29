Boğazda zafer rüzgarı: Zafer Kupası Dolmabahçe'den start alıyor

yarışın başlangıcı ve organizasyon:

Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın üçüncü etabı olan Zafer Kupası, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla yarın İstanbul Boğazı'ndan start alacak. Yarış, saat 14.00'te Dolmabahçe Sarayı önünden başlayacak ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenleniyor.

Organizasyon, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları, İstanbul Valiliği ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

takımlar, sporcular ve rota:

Etapta toplam 58 takım mücadele edecek ve organizasyona 600'ü aşkın sporcu katılacak. Yelkenliler Türk bayraklarıyla donatılarak İstanbul Boğazı'nda eşsiz görseller oluşturacak; halka açık seyir noktalarından yarış geniş bir izleyici kitlesine sunulacak.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yarışlarla ilgili olarak "İstanbul’un eşsiz zafer coşkusunu yelkenlerimize taşıyacağımız bu rotada, tüm yelken tutkunlarına ve halkımıza unutulmaz bir seyir zevki sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

sezonun finali ve puanlama:

Yarış takviminin final etabı niteliğindeki Cumhuriyet Kupası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yine İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek. Sezon boyunca düzenlenen etaplarda elde edilen puanlar değerlendirilecek ve sezon sonunda en yüksek puana ulaşan ekip şampiyonluk kupasının sahibi olacak.

ULUSLARARASI YAT YARIŞLARI (ARŞİV)