Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1400 +0,17%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Boks camiasından cumhurbaşkanı'na teşekkür: Hekimoğlu'nun mesajı

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kadın Boks Milli Takımı'nın Avrupa başarısını kutlamasına ve verdiği desteğe teşekkür etti.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Boks camiasından cumhurbaşkanı'na teşekkür: Hekimoğlu'nun mesajı

görüşmenin içeriği:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın Boks Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği başarılardan dolayı milli boksörleri ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nu telefonla arayarak kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuların ringde sergilediği üstün performans ve ay-yıldızlı bayrağı taşıyan tarihi sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, sporcuları, teknik heyeti ve federasyon yönetimini tebrik etti.

Hekimoğlu'nun teşekkürleri:

Suat Hekimoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgisinden duydukları onur ve mutluluğu paylaştı. Hekimoğlu, "Yoğun çalışma temposu ve yoğun gündemi arasında bizleri arayarak sevincimize ortak olan, her daim Türk sporunun ve sporcusunun yanında olduğunu hissettiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm boks camiamız adına şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımızın desteğini her an arkamızda hissetmek, bizlere yeni hedeflerimiz yolunda büyük bir moral ve güç vermektedir" ifadelerini kullandı.

teşekkür edilen isimler ve geleceğe bakış:

Hekimoğlu ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile organizasyon sürecinde milli kafileyle yakından ilgilenen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya şükranlarını iletti. Federasyon başkanı, Türk boksunu dünyada hak ettiği en üst seviyeye taşımak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, bu tür desteklerin yeni hedeflere ulaşmada önemli bir moral kaynağı olduğunu vurguladı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KADIN BOKS MİLLİ TAKIMI&#039;NIN AVRUPA ŞAMPİYONASI&#039;NDA KAZANDIĞI...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KADIN BOKS MİLLİ TAKIMI'NIN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA KAZANDIĞI BAŞARILARDAN DOLAYI MİLLİ BOKSÖRLERİ VE TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU BAŞKANI SUAT HEKİMOĞLU'NU TELEFONLA KUTLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Veteran atletin Kıbrıs maratonu öncesi morali ziyarette güçlendi
images

Elazığspor kafilesi Kocaeli'ye gitti
images

Mbappé'den Arda Güler paylaşımı: 'Habibi' notu dikkat çekti
images

Şırnak'ta Cudi Cup final heyecanı: federasyon başkanı programa katıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzurum'da toplu ulaşım için 75 milyonluk şirket kuruluyor

Burhaniye'de görev değişimi: koordinatör Yazgan mesleki sorumlulukları nedeniyle ayrıldı

Mbappé'den Arda Güler paylaşımı: 'Habibi' notu dikkat çekti

Marmarabirlikten üreticilere çağrı: doğru rekolte beyanı ile sağlam sezon planlaması

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı