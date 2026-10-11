Boks makinesini ıskalayınca kafenin tırtıklı duvarını yumrukladı, eli yaralandı

Edirne'de eğlence amaçlı başlayan anlık hareket eli yaraladı

Edirne'nin Zübeyde Hanım Caddesindeki bir işletmede meydana gelen olayda, Trakya Üniversitesi öğrencisi Kerem Okyay boks makinesine yumruk atmak istedi. Ancak hedefi ıskalayınca yanındaki kafenin tırtıklı duvarına vurdu ve elinde kesikler oluştu.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralanan genç için ambulans çağırdı. Sağlık görevlileri, Okyay'ın elindeki kesiklere ambulansta müdahale etti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre yaralanma anı kısa sürdü; genç hızlıca tıbbi destek aldı.

Gençten açıklama ve uyarı:

Yaşadığı anı anlatan Okyay, olayı esprili bir dille aktarırken şunları söyledi: "Yanlış bir insanı düşündüm, fazla geldi". Olay sonrası kan izlerinin elinde kaldığını belirtti ve kırık olmadığını umduğunu söyledi. Ayrıca boks makinesini kullanacaklara yönelik uyarıda bulunarak, bu tür makinelerin yakınındaki tırtıklı yüzeylere dikkat edilmesini tavsiye etti: "Bu makineyi kullanacak arkadaşlara bir tavsiyem, vururken bu yandaki tırtıklı duvara çok dikkat etsinler çünkü çok yakınında".

Olayla ilgili alınan ilk sağlık müdahalesinin ardından gençte daha ciddi bir durum gözlemlenmedi; kesin durumun netleşmesinin yarın sabah belli olacağı belirtildi. Yetkililer, benzer eğlence amaçlı aktivitelerde çevresel unsurlara dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

BOKS MAKİNESİNE YUMRUK ATMAK İSTEYEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KEREM OKYAY, HEDEFİ ŞAŞIRINCA KAFENİN TIRTIKLI DUVARINI YUMRUKLADI