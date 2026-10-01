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Bolat G20 marjında AB ve Rusya ile ekonomik ilişkileri görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G20 için bulunduğu ABD'de AB Komiseri Maros Sefcovic ve Rusya Bakanı Maksim Reshetnikov ile ikili görüşmeler yaptı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Merve Çelik

Bolat G20 marjında AB ve Rusya ile ekonomik ilişkileri görüştü

Bolat, Sefcovic ve Reshetnikov ile ikili temaslarda bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G20 Ticaret Bakanları Toplantısı için bulunduğu ABD ziyareti kapsamında iki ayrı ikili görüşme gerçekleştirdi. Toplantılar, Türkiye'nin AB ve Rusya ile ekonomik ilişkilerini güçlendirme hedefini ve gündemdeki ticaret konularını ele aldı.

Sefcovic ile önce Türkiye-AB diyaloğu:

Bolat, Wisconsin'deki görüşmede AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Bolat, "Bugün, Sefcovic ile verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik. 13 Ekim’de Brüksel’de gerçekleştireceğimiz Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu öncesinde yaptığımız görüşmede, Türkiye ve AB’nin birbirleri için stratejik ve çok yönlü ortaklar olduğunu bir kez daha teyit ettik. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma yönündeki ortak irademizi ele aldık" ifadelerini paylaştı.

Görüşmede Bolat, Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağına ilişkin Türkiye'nin beklentilerini aktardı ve ülkenin AB ile derin ekonomik entegrasyonunun korunmasının önemini vurguladı. Ayrıca e-ticaret alanında iş birliğinin geliştirilmesi, kamu alımları konusunda pozitif gündemin ilerletilmesi ve AB’nin yeni çelik önlemleri kapsamında ihracatçıların pazar payının korunmasına yönelik beklentiler değerlendirildi.

Reshetnikov ile Türkiye-Rusya gündemi:

Bakan Bolat, toplantı marjında Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reshetnikov ile de görüştü. Bolat, "Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların yanı sıra turizm ve müteahhitlik hizmetleri başta olmak üzere iş birliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca, G20 Ticaret Bakanları Toplantısı gündemindeki başlıca konuları değerlendirme fırsatı bulduk. Diğer taraftan, 27 Kasım 2026 tarihinde İstanbul’da gerçekleştireceğimiz Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 20. Dönem Toplantısı ile aynı tarihte düzenlenecek Türkiye-Rusya İş Forumu kapsamında ele alınacak konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" dedi.

Taraflar, ticaretin önündeki engellerin aşılması ve karşılıklı menfaatler temelinde ilişkilerin derinleştirilmesi yönünde mutabık kaldı. Yapılan ikili görüşmeler, 13 Ekim Brüksel ve 27 Kasım 2026 İstanbul toplantılarına hazırlık niteliği taşıdı.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, ABD&#039;DE GERÇEKLEŞTİRİLEN G20 TİCARET BAKANLARI TOPLANTISI MARJINDA AB...

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, ABD'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN G20 TİCARET BAKANLARI TOPLANTISI MARJINDA AB TİCARET VE EKONOMİK GÜVENLİK KOMİSERİ MAROS SEFCOVİC İLE GÖRÜŞTÜ

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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