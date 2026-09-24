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Bolat'tan 2028 öngörüsü: ABD ile dış ticarette 50 milyar dolar hedefi

Bakan Bolat: New York temaslarında Türkiye-ABD dış ticaretinde bu yıl %10 artış beklediklerini; 2028'de 50 milyar dolara ulaşma hedefini paylaştı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 18:37

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bolat'tan 2028 öngörüsü: ABD ile dış ticarette 50 milyar dolar hedefi

Bolat'ın New York programı ve mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdiği New York programını İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi. Üç gün süren temaslar çerçevesinde Amerikalı şirket temsilcileri, ABD'de yaşayan Türk iş insanları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı ikili görüşmelerine katılım sağlandı.

ticari hedefler ve beklentiler:

Bolat, Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin dış ticaret, yatırımlar, enerji, savunma ve hava ulaşımı gibi alanlarda ilerlemesinin sevindirici olduğunu vurguladı. Bu yıl için yüzde 10 luk bir dış ticaret artışı öngördüklerini belirten Bolat, mevcut ivmeyle 43 milyar dolar seviyesine ulaşmanın mümkün olduğunu, 2028 sonunda ise muhtemelen 50 milyar dolar toplam dış ticaret hedefine ulaşılacağını ifade etti.

Ayrıca Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski ABD Başkanı Trump arasındaki uzun vadeli 100 milyar dolar dış ticaret hedefine ilişkin vizyonun korunduğunu; yıllık ortalama yüzde 8-10 aralığındaki artışlarla bu büyük hedefe doğru ilerlediklerini aktardı.

yatırımlar, diaspora ve sektörlerin rolü:

Bakan Bolat, Amerika'da yaşayan Türk iş insanlarının Türkiye'nin ihracatını ve tanıtımını güçlendirmede önemli bir rol oynadığını söyledi. Burada yerleşik Türk iş insanlarının gıda ve sanayi ürünlerini tanıtıp pazarladıklarını, turizm, hava ulaşımı ve yatırımlar konusunda hem Amerikalı hem Türk yatırımcıların yoğun ilgisi bulunduğunu belirtti.

Bolat, Türkiye'de 2.345 Amerikalı yatırımcı şirket bulunduğunu, bu şirketlerin istihdam, üretim, vergi ve ihracat yoluyla ekonomiye katkı sunduğunu ifade etti. Ayrıca ABD'de Türkiye yatırımlarının 14,5 milyar dolar, Türkiye'deki Amerikan kaynaklı stok yatırımlarının ise 16,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu; bugüne kadar dış yatırımların toplamının 60 milyar dolar olduğu bilgisini paylaştı.

Bakan, enerji, ulaştırma, savunma sanayi ve askeri iş birliği gibi başlıklarda ve karşılıklı yatırımlarda ilişkilerin ekonomik cephesinin iyi düzeyde olduğunu vurgulayarak, bu ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin en büyük dilekleri olduğunu sözlerine ekledi.

Daha da iyi olması en büyük dileğimiz.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, &quot;Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin her alanda dış ticaret, yatırımlar...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin her alanda dış ticaret, yatırımlar, enerji, savunma hava ulaşımı bütün boyutlarıyla ilerlemekte olması sevindirici. Bu yılda yüzde 10'luk bir dış ticaret artışı bekliyoruz. 43 milyar dolara ulaşmamız mümkün. 2028 sonunda muhtemelen 50 milyar dolar toplam dış ticaret hedefine ulaşacağız" dedi.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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