Bolat'tan büyüme değerlendirmesi: milli gelir ve istihdamdaki sıçrama

Bakanın Nevşehir programı ve genel değerlendirme

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Nevşehir'deki temasları kapsamında valilik, AK Parti İl Başkanlığı, Nevşehir Belediyesi ve MHP İl Başkanlığı ziyaretlerinde bulundu. Valilikte Vali Hüseyin Kök tarafından karşılanan Bolat, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve partisinin il başkanlığı toplantısında ekonomiye ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Toplantıda Bolat, "Türkiye zorlu şartlara rağmen ekonomisini büyütmeye devam ediyor" ifadelerini kullanarak son dönem makro göstergelere vurgu yaptı.

ekonomideki temel göstergeler:

Bolat, son 23 yılda Türkiye'nin milli gelirinin 238 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara yükseldiğini belirtti. Kişi başına milli gelirin ise 3 bin 600 dolardan 18 bin dolara çıktığını aktaran Bakan, yıl sonunda milli gelirin 1,8 trilyon dolar, mal ve hizmet ihracatının 410 milyar dolar ve kişi başına milli gelirinin 20 bin 500 dolar seviyesine ulaşmasını beklediklerini söyledi.

İstihdamdaki artışa dikkat çeken Bolat, istihdam sayısının 20,5 milyon kişiden 32 milyon 362 bin kişiye yükseldiğini vurguladı. Ayrıca işsizlik oranının 39 aydır tek haneli olduğunu belirterek, Temmuz ayı itibarıyla işsizlik oranının yüzde 8,1 seviyesinde bulunduğunu aktardı.

dış riskler ve enflasyonla mücadele:

Bakan, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Körfez, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkaslar'daki gelişmelerin küresel ekonomiye baskı yarattığını, savaş ve çatışmaların enerji, petrokimya, gübre, navlun ve lojistik maliyetlerini yükselttiğini ifade etti. Tüm bu gelişmelere rağmen hükümetin enflasyonla mücadeleyi sürdürdüğünü söyleyen Bolat, enflasyonun önceki yüksek seviyelerden yüzde 31 düzeyine indirildiğini belirtti ve enflasyon kontrolünün sürdürüldüğünü kaydetti.

Bunun yanında Türkiye'nin sanayi, hizmetler, turizm, lojistik ve savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemeye dikkat çeken Bolat, hizmetler sektöründe geçen yıl 125 milyar dolarlık ihracat geliri elde edildiğini belirtti ve savunma sanayisinin güçlü bir noktaya geldiğini vurguladı.

Nevşehir'in ekonomi profili ve esnafa destek:

Nevşehir'in tarım, sanayi ve turizm alanlarında güçlü bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Bolat, kentte özellikle patates ve kabak çekirdeği üretiminde ülke çapında önemli bir konum bulunduğunu ifade etti. Nevşehir'in güçlü bir ihracat kenti olduğunu belirten Bakan, kentin merkez iller sıralamasında 621 milyon dolar ihracata sahip olduğunu açıkladı.

Bolat, son 23 yılda Nevşehir'e yaklaşık 50 milyar lira tutarında kamu yatırımı yapıldığını, 2026 yatırım programında ise kentte 20,5 milyar lira değerinde 32 projenin yer aldığını bildirdi. Esnaf desteklerine ilişkin olarak, geçen yıl Nevşehir'e Halkbankası kaynaklarından, TESKOMB kefaletiyle faiz maliyetinin yüzde 50'si sübvanse edilen 936 milyon lira esnaf kredisi kullandırıldığını; 2026 yılının ilk 8 ayında ise 523 milyon lira kredi verildiğini aktardı.

Bakan Bolat son olarak Nevşehirli esnafa yönelik olarak acil 175 milyon lira yeni kredi kaynağı gönderileceğini müjdeledi.

Bolat'ın açıklamaları, hem ülke genelindeki makro ekonomik iyileşme hem de bölgesel yatırım ve destek adımlarını bir arada ortaya koydu. Ziyaret, Nevşehir'in ekonomik dinamiklerinin ve esnafın önceliklerinin yerinde dinlenmesiyle son buldu.

NEVŞEHİR VALİSİ HÜSEYİN KÖK TARAFINDAN KARŞILANAN BOLAT, VALİLİK ŞEREF DEFTERİNİ İMZALADIKTAN SONRA VALİ KÖK'TEN KENTTE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE İLİN GENEL DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI.