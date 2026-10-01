Bölge finalinde genç hafızlar Kur’an üslubunu yarıştırdı

Elazığ İl Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleşen Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Erkekler Bölge Finali, İzzetpaşa Camii’nde düzenlenen programla tamamlandı. Öğle namazını takiben başlayan etkinlikte bölge birincisi hafız öğrenciler, jüri karşısında okuma ve uslubunu sergiledi.

yarışmanın akışı:

Programa Artvin, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kars, Muş ve Van illerinden hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarının il birincisi öğrencileri katıldı. Program, İzzetpaşa Camii İmam Hatibi Cabir Karataş’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yarışı Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl de takip etti; jüri üyeleri öğrencilerin tecvid, mahreç ve okuma kurallarına uygunluğunu titizlikle değerlendirdi.

dereceye girenler ve ödül töreni:

Jürinin değerlendirmesi sonucu bölge finalinde ilk üçe giren isimler belirlendi. Van ilini temsilen yarışan Abdülhalim Temel birinci, Erzincan temsilcisi Muhammed Asaf Çimen ikinci, ev sahibi Elazığ’dan Muhammed Eşref Yenmez ise üçüncülüğü elde etti. Finalin açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Bingöl, "Bölge illerimizden Elazığ’ımıza teşrif eden misafirlerimiz, evlatlarını Allah’ın kelamı yoluna adayan fedakar velilerimiz, sesleriyle yüreklerimizin pasını silecek Kur’an’ın bülbülü sevgili yavrularımız, sevgili gençler ve aziz Elazığlılar. Diyanet İşleri Başkanlığımızın himayesinde hafızlık eğitimi alan erkek öğrencilerimiz arasında düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında illerinde birinci olanların, bölgemizde illerinde birinci olan yavrularımızın bölge finali vesilesiyle toplanmış bulunuyoruz" dedi.

Yarışma, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

ELAZIĞ'DA KUR'AN-I KERİM'İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA BÖLGE FİNALİ HEYECANI YAŞANDI