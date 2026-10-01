Bölgede belirsizlik varken Güler'den 'hazır ol cenge' vurgusu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'da düzenlenen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü'nde yaptığı konuşmada, bölgedeki mevcut gelişmeler ışığında Türkiye'nin hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Etkinlikte Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov ile TSK Komuta Kademesi de hazır bulundu.

Güler'in hitabı:

Konuşmasında ataların öğüdüne atıf yapan Güler, "İstiyorsan eğer sulh-u salâh, hazır ol cenge" sözünü hatırlatarak, tüm bölgesel riskler göz önüne alındığında 'hazır ol cenge' demekten başka seçenekleri olmadığını belirtti. Güler, sözlerini "En iyi şekilde hazırlanacağız ama sulh içinde yaşayacağız" diyerek tamamladı ve barışla birlikte hazırlığın önemini vurguladı.

Tatbikatın boyutu ve katılımcılara tebrik:

Bakan Güler, tatbikatın planlanması ve icrasında emeği geçenleri tebrik etti. Konuşmasında kara, deniz ve hava birliklerinin başarıyla icra ettiği faaliyetlere değinen Güler, karacılar, denizciler, havacılar ile Komuta Kademelerini özellikle kutladı ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Tatbikatın hem planlama hem uygulama safhasında gösterilen koordinasyonun altını çizdi.

Güler'in mesajı, askeri hazırlığın barışın teminatı olduğu düşüncesiyle, bölgesel istikrarsızlık karşısında caydırıcılığın korunması gerektiğine işaret ediyor. Seçkin Gözlemci Günü çerçevesinde gerçekleştirilen gözlem ve değerlendirmeler, savunma işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların sürdürüleceğini gösterdi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan’da gerçekleştirilen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri kapsamında askerlere yaptığı hitabında, Atalarımız ne demiş: ‘İstiyorsan eğer sulh-u salâh, hazır ol cenge’. Bölgemizdeki durumların hepsini göz önünde bulundurarak ‘Hazır ol cenge’ demekten başka bir şansımız yok" dedi.