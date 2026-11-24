bingöl valiliği uyardı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, 24 Kasım 2026 Salı günü akşam saatlerinden itibaren Bingöl genelinde güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiği bildirildi. Yapılan açıklamada rüzgâr hızlarının 50-80 km/sa arasında olacağı, yüksek kesimlerde ise yer yer 90 km/sa hızına ulaşabileceği vurgulandı.

beklenen etkiler:

Valiliğin uyarısında, beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesi gibi fiziksel zararlar ile kar yağışı görülen yerlerde tipi riskinin artacağı kaydedildi. Ayrıca soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi dolaylı olumsuzlukların da yaşanabileceği ifade edildi.

valiliğin çağrısı:

Bingöl Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine dayanarak vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmalarının önem taşıdığını belirtti. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı özellikle yapıların, araç trafiğinin ve ısınma düzeninin gözden geçirilmesini; gerektiğinde resmi uyarıların takip edilmesini istedi.

BİNGÖL İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI