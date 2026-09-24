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Bölgede hissedilen 5.4'lük sarsıntıda Şanlıurfa'da can kaybı ve yıkım bildirilmedi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Pınarbaşı'nda saat 10.40'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı ve yıkım bildirilmedi; taramalar sürüyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bölgede hissedilen 5.4'lük sarsıntıda Şanlıurfa'da can kaybı ve yıkım bildirilmedi

sarsıntının kısa özeti:

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi; bölgedeki ilk değerlendirmeler ve saha çalışmaları Valilik ve AFAD koordinasyonunda yürütülüyor.

Depremin merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin bilgiler yetkililerce paylaşıldı. Olayın hemen ardından yürütülen ilk incelemelerde şu ana dek hayatını kaybeden ya da büyük ölçekli yıkıma uğrayan yapılar bildirilmedi.

valilik ve belediye açıklamaları:

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sahada yürütülen incelemelerin devam ettiğini belirtti ve yapılan taramalarda can kaybı ve yıkımın bulunmadığını aktardı. Vali Şıldak, vatandaşları artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gürpınar ise "çok geçmiş olsun" diyerek, ciddi bir olumsuzluk görünmediğini söyledi. Gürpınar, ekiplerin valilik ve AFAD koordinasyonunda sahada çalıştığını ve kırsal alanlarda da taramaların devam ettiğini vurguladı.

saha çalışmaları ve uyarılar:

Yetkililer, bölgedeki tüm birimlerin seferber edildiğini, hasar tespit ve ihtiyaç belirleme çalışmalarının sürdüğünü bildiriyor. Vatandaşlara açık alanlarda kalma, hasarlı binalara girmeme ve artçı sarsıntılara karşı dikkatli olma uyarısı yapıldı.

Gelişmelerle ilgili resmi kurumların açıklamaları takip ediliyor; yetkililerden gelecek yeni bilgiler doğrultusunda bölgeye ilişkin değerlendirmeler güncellenecek.

ANLIURFA VALİSİ HASAN ŞILDAK

ANLIURFA VALİSİ HASAN ŞILDAK

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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