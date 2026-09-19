Bölgenin turizm rotasını çizen müdüre yılın turizm yöneticisi ödülü

Çukurova turizm ödüllerinde adana müdürü onurlandırıldı

Mersin'de gerçekleştirilen Çukurova Turizm Ödülleri töreninde Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, bölgeye sunduğu katkılar ve sektörel iş birliklerine verdiği önem nedeniyle yılın turizm yöneticisi seçildi. Tören, Çukurova Bölgesi'nin turizm potansiyelinin tanıtılması ve sektöre değer katan çalışmaların ödüllendirilmesi amacıyla düzenlendi.

ödülün gerekçesi:

Jüri, Adana'nın tarihi ve kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve gastronomik zenginliklerini öne çıkaran tanıtım faaliyetleri ile sektörel iş birliklerini güçlendirme çabalarını dikkate aldı. Ödül, bölgenin farklı turizm türlerine yönelik potansiyelinin değerlendirilmesine ve destinasyonların nitelikli hale getirilmesine yönelik katkılar nedeniyle verildi.

duru'nun değerlendirmesi:

Emre Duru ödülün kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Duru, "Turizm, sahip olduğumuz tarihi ve kültürel mirasın, doğal güzelliklerin, gastronomik zenginliklerin ve yerel değerlerin dünyaya tanıtılmasında önemli bir role sahip. Çukurova Bölgesi’nin farklı turizm türlerine yönelik güçlü bir potansiyeli bulunuyor. Bu potansiyelin doğru şekilde değerlendirilmesi, turizm destinasyonlarının geliştirilmesi ve ziyaretçilere nitelikli deneyimler sunulması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Turizmin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesinin önemine de vurgu yapan Duru, sektörün tüm paydaşlarının ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesinin, tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesinin ve turizm çeşitliliğinin artırılmasının bölge turizmine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

ADANA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ EMRE DURU, ÇUKUROVA TURİZM ÖDÜLLERİ TÖRENİNDE "YILIN TURİZM YÖNETİCİSİ" ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.