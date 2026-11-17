Bakan Fidan'ın Suriye görüşmesi ve bölgesel çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, bölgesel güvenlik ve ikili iş birliğine dair kapsamlı mesajlar verdi. Görüşmelere Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra de katıldı.

Fidan, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik eylemlerine yönelik olarak, "İsrail, komşularına zarar vermek suretiyle kendi güvenliğini sağlayamayacağını artık idrak etmeli ve bu politikadan vazgeçmeli" ifadelerini kullandı. "Bir ülkenin güvenliği, komşularının istikrarsızlığı üzerine inşa edilemez." sözünü vurgulayarak 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması temelinde güvenlik düzenlemesi çağrısında bulundu.

istikrar ve iş birliği adımları:

Fidan, iki ülke arasındaki iş birliğinin sağlık, eğitim ve ulaştırma başta olmak üzere derinleştiğini söyledi. Buna göre Şam Kalp Hastanesi, protokol kapsamında Suriye halkına hizmet vermeye başladı; Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu eğitim öğretime başladı ve Türkiye-Suriye Üniversitesinin Şam’da kurulması konusunda mutabakata varıldı. Ayrıca Şam ve Halep havalimanlarında kurulan seyrüsefer güvenlik sistemleri ile Suriye’nin hava ulaşım kapasitesinin artırılmasına katkı sağlandığı belirtildi.

Fidan, bu adımların bölgesel bağlantısallık ve kalkınma hedeflerinin parçası olduğunu, ancak "önümüzde hala yapacak çok ama çok işimiz var" diyerek sürecin devam edeceğini ifade etti.

güvenlik ittifakları ve bölgesel sahiplenme:

Bölgedeki gelişmelerin kalıcı iş birliğini zorunlu kıldığını söyleyen Fidan, Mekke Savunma İttifakının bu vizyonla hayata geçirildiğini aktardı. İttifaka gösterilen ilginin, barış odaklı çalışmaların bölgedeki olumlu etkisine işaret ettiğini belirtti ve kurumsallaşma tamamlandığında uluslararası hukuka saygılı diğer ülkelerin de ittifaka katılmasından memnuniyet duyacaklarını vurguladı.

Fidan ayrıca Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan öncülüğünde oluşturulan bu yapının, dışarıdan hegemonik müdahaleler yerine bölgesel sorumluluğun üstlenilmesi gerektiğine dair bir anlayışın sonucu olduğunu ifade etti. R4 formatında Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Mısır'ın yer aldığı gayriresmi buluşmalardan elde edilen sonuçların da faydalı olduğunu söyledi.

ticaret, altyapı ve diplomatik adımlar:

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye ile ilişkilerin ticaret, enerji, ulaşım, güvenlik ve yeniden imar alanlarında derinleştiğini belirtti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025’te yüzde 40’ın üzerinde artışla 3 milyar 780 milyon dolar seviyesine yaklaştığı, ortak hedefin ise 10 milyar dolar olduğu ifade edildi.

Altyapı başlıkları arasında elektrik bağlantı hattının kapasitesinin 500 megavata çıkarılması, Kamışlı-Nusaybin Sınır Kapısının yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar ve Türkiye üzerinden Ürdün ve Körfez'e uzanacak demir yolu bağlantısının hızlandırılması konusunda mutabakat bulunduğu aktarıldı. Şeybani ayrıca, Suriye’nin Ankara Büyükelçiliğinin gelecek ayın başında açılmasının beklendiğini duyurdu ve Suriye'ye geri dönenlerin sayısının 700 bini aştığını söyledi.

r4-e4, uluslararası boyut ve bölgesel riskler:

Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa’da yeni bir stratejik gerçeklik yarattığını ve R4-E4 buluşmasında Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi, Filistin meselesinde iki devletli çözüm, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ile Suriye'nin istikrarı gibi konularda ortak yaklaşımlar geliştirildiğini anlattı. Bu çerçevede R4-E4 toplantısının aralıkta muhtemelen Almanya'da yapılmasının beklendiğini, Mekke İttifakı'nın kurumsallaşması için kasım ayında yeni bir toplantı gerçekleştirileceğini bildirdi.

İran'a yönelik değerlendirmesinde Fidan, "İran’ın artık daha fazla baskı altına alınmadan bu sorunları çözme iradesi göstermesi gerekiyor" dedi ve Hürmüz Boğazı ile ABD-İran görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının önemine değindi.

Toplantının ardından yapılan açıklamalar, İsrail'in Suriye'ye yönelik eylemlerine karşı ortak bir kaygıyı, Türkiye ile Suriye arasındaki ikili iş birliğinin somut projelerle güçlendiğini ve bölgesel sorunların bölge aktörleri tarafından sahiplenilmesi gerektiği yönündeki siyaseti bir araya getirdi. Fidan'ın vurguladığı gibi, güvenliğin komşuların istikrarsızlığı üzerine kurulamaması temel ilkelerden biri olarak öne çıktı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN