Bölgesel iş birliğiyle arananlara barınak bırakılmayacak

Görüşmenin odağı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazashvili ile telefon görüşmesinde, sosyal medya paylaşımına göre "Sınır aşan suçlara karşı ortak kararlılık." ifadesini kullandı. Görüşmede ağırlıklı olarak yeni nesil organize suç örgütleri ve aranan şahısların iadesi üzerinde duruldu.

İade ve sınır dışı süreçleri:

Çiftçi, 1 Eylül tarihli Gürcistan ziyaretinin ardından iade ve sınır dışı süreçlerinin hız kazandığını belirtti. Ziyaret sonrası 80 kişinin, son bir yılda ise toplam 548 kişinin Gürcistan'dan ülkemize getirildiğini paylaşarak iki ülke arasındaki koordinasyonun somut sonuçlar verdiğini vurguladı.

Üçlü görüşmenin bölgesel etkisi:

Bakan Çiftçi, 10 Aralık'ta Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov'un da katılımıyla yapılacak üçlü görüşmenin bölgesel güvenliğe katkı sağlayacağını belirtti. Görüşmede suç örgütü elebaşlarına ve aranan firarilere sınırların ötesinde barınak bırakılmaması yönündeki kararlılık bir kez daha teyit edildi.

Yakın iş birliği ve bilgi paylaşımının devamının, sınır aşan suçlarla mücadelede etkinliği artıracağına dikkat çekildi. Taraflar, operasyonel koordinasyonun sürdürülmesi ve ortak adımların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kaldı.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, GÜRCİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI SULKHAN TAMAZASHVİLİ İLE BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ.