Bölgesel istikrar ve yeni anayasa vurgusu: Efkan Ala'dan terörsüz Türkiye mesajı

Efkan Ala: içeride güçlü siyaset, dışarıda güçlü diplomasi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, bölgesel istikrar, yeni anayasa çalışmaları ve ekonomik reform gündemini öne çıkardı. Ala, konuşmasında hem iç siyasette etkin mekanizmalar kurulmasının hem de dış politikada aktif bir diplomasi sürdürülmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

terörsüz bölge ve bölgeye dair sorumluluklar:

Ala, dış politika yaklaşımını 'dışarıda, bölgemizde terörsüz bir bölge olsun' sözleriyle özetledi ve kargaşanın sona ermesinin, düzen ve insan onuruna dayalı yaşam koşullarının sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Bölgedeki insani müdahalelere ilişkin olarak Halepçe ve Suriye örneklerine değinen Ala, '250 bin kardeşimiz Kuzey Irak’tan geldi' hatırlatmasını yaparak Türkiye'nin kapılarını açmasının bir lütuf değil, 'insani borç' olduğunu belirtti.

milli dayanışma ve ülkenin kendi sorunlarını çözmesi:

Konuşmasında Milli Dayanışma Projesini aktaran Ala, projenin amaçlarından birinin 87 milyon vatandaş arasında dayanışmayı güçlendirmek olduğunu söyledi. Ala, 'Artık bu ülke kendi sorununu kendi çözmelidir' diyerek dışarıya bağımlılığa karşı durduklarını, 'kimseden yardım dilenmiyoruz' ve 'üçüncü göze ihtiyaç duymuyoruz' ifadeleriyle vurguladı. Ala, 'Terörsüz Türkiye'nin prangalarından kurtulmasıyla ülkenin fırsatlara daha fazla odaklanacağını' ifade etti.

yeni anayasa çağrısı ve demokratik güvence:

Ala, mevcut anayasanın 1980 darbe döneminde hazırlandığını hatırlatarak sivil ve demokratik bir anayasaya ihtiyaç olduğunu belirtti. 'Gelin bu anayasayı değiştirelim' çağrısını yapan Ala, yeni metnin hem temel hak ve özgürlükleri hem yapılan düzenlemeleri hem de işleyen bir mekanizmayı garanti altına alması gerektiğini söyledi ve toplumun geniş mutabakatıyla ilerlenmesi gerektiğini vurguladı.

bursa yatırımları, ekonomik hedefler ve kapanış mesajı:

Ala, Bursa'nın üretim gücü ve rekabet potansiyeline dikkat çekerek 'Bursa bir dünya şehridir' ifadelerini kullandı. Hızlı tren projesine değinen Ala, fiziki şartlardan kaynaklanan gecikmelerin olduğunu ve 'yakında hızlı tren deneme süreçlerinin başlayacağı'nı belirtti. Ekonomik hedeflere ilişkin konuşmasında reformların süreceğini ve ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının '238 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara' yükseltilmesi hedefinin önemini vurguladı. Konuşmasını Şanlıurfa'da meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dilekleriyle sonlandıran Ala, katılımcılara teşekkür etti.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ EFKAN ALA, "TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI" KAPSAMINDA AK PARTİ BURSA İL BAŞKANLIĞI’NDA YAPTIĞI KONUŞMADA, "İÇERİDE GÜÇLÜ BİR SİYASET, DIŞARIDA GÜÇLÜ BİR DİPLOMASİ" MESAJI VERDİ. "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ, YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI VE EKONOMİK REFORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNAN ALA, TÜRKİYE’NİN BÖLGESİNDEKİ GELİŞMELERE KAYITSIZ KALAMAYACAĞINI BELİRTEREK, "BİZ KAPILARI AÇTIK. LÜTFETMEDİK, BU BİZİM VAZİFEMİZDİR. BİZİM İNSANLIK BORCUMUZDUR" DEDİ.