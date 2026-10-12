Bölgesel sağlık gündemi Bayburt'ta tartışıldı: 3. sağlık sempozyumu sona erdi

Sempozyumun genel çerçevesi

Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde 9-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen 3. Bayburt Sağlık Sempozyumu üç gün sürdü. Etkinlikte sağlık alanındaki bilimsel gelişmeler, güncel uygulamalar, yürütülen araştırmalar ile afetlere müdahale süreçleri gündeme taşındı. Program, akademik çalışmalar ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine odaklandı.

Eğitim ve oturumlar:

Konferanslar Prof. Dr. Gökhan Budak konferans salonunda yapıldı. Sempozyum kapsamında Prof. Dr. Ersin Köksal ve Uzman Dr. Suzan Öztürk Selçuk tarafından verilen 'Temel Yaşam Desteği' eğitimi katılımcılara uygulamalı bilgi sağladı. Ayrıca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen 'Afet ve AFAD' oturumunda afet süreçlerinde koordinasyon, kurumların görev ve sorumlulukları ile kurumlar arası iş birliği ayrıntılı olarak ele alındı.

Katılımcılar ve hedefler:

Sempozyumda akademisyenler, sağlık kurum temsilcileri ve ilgili paydaşlar bilgi ve deneyimlerini paylaştı; bilimsel çalışmaların yaygınlaştırılması ve akademik iş birliklerinin geliştirilmesine vurgu yapıldı. Etkinlik, hem güncel uygulamalar hem de afetlere hazırlık açısından yerel kapasitenin güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçladı.

Sempozyumun açılışına Vali Mustafa Eldivan, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, il protokolü, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik, bölgedeki sağlık aktörleri arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyonun önemini tekrar gündeme taşıdı.

3. SAĞLIK SEMPOZYUMU SONA ERDİ