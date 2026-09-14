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Bolu cimnastikçileri İzmir'den Çin yolcusu

Bolu Cimnastik Spor Kulübü, 11-13 Eylül 2026'de İzmir'deki şampiyonada çok sayıda derece alıp Kasım ayında Çin'deki Dünya Şampiyonası'na hak kazandı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bolu cimnastikçileri İzmir'den Çin yolcusu

izmir'de şampiyonanın bilançosu:

Bolu Cimnastik Spor Kulübü sporcuları, 11-13 Eylül 2026 tarihlerinde İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda bireysel, takım ve senkron kategorilerinde yarıştı. Kulüp, farklı yaş gruplarında elde ettiği kürsü dereceleriyle turnuvanın dikkat çeken takımları arasında yer aldı.

ödül listesi ve öne çıkan sonuçlar:

Genç erkekler bireysel kategorisinde Sinan Cankurt Türkiye şampiyonu oldu. Büyük kadınlar takım kategorisinde ise Bolu Cimnastik Spor Kulübü Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Büyük kadınlar senkron kategorisinde Ada Kanat ile Tuba Bade Şahin ikilisi Türkiye şampiyonu olarak kürsüye çıktı.

Yıldız erkekler takım kategorisinde Bolu ekibi Türkiye ikinciliğini kazanırken, yıldız erkekler senkron kategorisinde Kerem İbrahim Çetin ve Nurettin Ege Öztürk ikilisi Türkiye ikincisi oldu. Aynı yaş grubunda bireysel yarışan Kerem İbrahim Çetin Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Büyük kadınlar bireysel kategorisinde Havva Esin Ergün Türkiye ikincisi olurken, büyük erkekler bireysel kategorisinde Batuhan Meriç Mamur da Türkiye ikinciliğiyle kürsüye çıktı.

dünya şampiyonasına katılma hakkı:

Şampiyonada elde edilen dereceler sonucunda Bolu Cimnastik Spor Kulübü sporcuları, Kasım ayında Çin'de düzenlenecek Trampolin Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Kulübün çok kategorili başarı tablosu, uluslararası arenada yarışacak sporcuların belirlenmesinde belirleyici oldu.

BOLU CİMNASTİK SPOR KULÜBÜ SPORCULARI, TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA ELDE ETTİKLERİ DERECELERİN ARDINDAN...

BOLU CİMNASTİK SPOR KULÜBÜ SPORCULARI, TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA ELDE ETTİKLERİ DERECELERİN ARDINDAN KASIM AYINDA ÇİN’DE DÜZENLENECEK TRAMPOLİN DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETMEYE HAK KAZANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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