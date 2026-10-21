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Bolu Dağı'nda sabah sisleri görüşü 25 metreye indirdi

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolunda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yaklaşık 25 metreye düşürdü; sürücüler yavaş ilerledi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:30

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Bolu Dağı'nda sabah sisleri görüşü 25 metreye indirdi

Bolu Dağı geçişinde yoğun sis etkili oldu

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahlarından biri olan bölgede gözlenen sis, görüş mesafesini yaklaşık 25 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler yavaş ilerledi:

Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler güzergah boyunca araçlarıyla yavaş ilerledi ve daha dikkatli seyretmeye özen gösterdi. Bölgedeki ulaşımda zaman zaman yavaşlamalar yaşandı.

BOLU DAĞI’NIN D-100 KARA YOLU GEÇİŞİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ YAKLAŞIK 25...

BOLU DAĞI’NIN D-100 KARA YOLU GEÇİŞİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ YAKLAŞIK 25 METREYE KADAR DÜŞTÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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