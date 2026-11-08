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Bolu geçişinde zincirleme kaza: yola inen yayaya kayan araç çarptı

Bolu Köroğlu Rampası'nda kar nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi; yola çıkan bir yayaya kayan otomobil çarptı, 6 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 15:27

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 15:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bolu geçişinde zincirleme kaza: yola inen yayaya kayan araç çarptı

Kaza anları otoyolda paniğe neden oldu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişindeki Köroğlu Rampası mevkiinde, dün akşam saatlerinde yaşanan zincirleme trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda birbirine çarpan araçlar, zincirleme reaksiyona yol açtı ve olayda toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre Ankara yönünde seyreden 34 ESG 659 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen 06 MD 9422 plakalı otomobil çarpıştı. Bu ilk çarpışmanın ardından, aradaki mesafeyi koruyamayan ve duramayan diğer araçlar devreye girdi: 34 FET 134, 41 AAE 036, 34 PD 8502, 34 NIV 510 plakalı otomobiller ile 44 AGM 162 plakalı tır kazaya karıştı. Kaza, kar nedeniyle kayganlaşan zeminin ve duruş mesafelerinin korunamamasının tetiklediği zincirleme etki sonucu büyüdü.

Görüntülerde görülen durum:

Kaza anı, olay yerinde bulunan bir tır şoförü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, ilk kaza sonrası araçlarından inen bir yayanın yolda olduğu sırada başka bir otomobilin kontrolden çıkarak kaydığı ve yayaya çarptığı, ardından bariyerlere savrulduğu görülüyor. Kamera kayıtlarına yansıyan çarpma anı ve yayadan yükselen acı çığlıkları, kazanın şiddetini gözler önüne seriyor.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavileri sürüyor. Yetkililer, özellikle yağışlı ve kaygan yol koşullarında araç içinde beklerken dikkatli olunması gerektiğini, güvenli bölgeye çekilmeden yol kenarına inmemesi gerektiğini belirtiyor.

Kaza ile ilgili soruşturmanın jandarma ekiplerince sürdürüldüğü, olayla ilgili görüntülerin de incelemeye alındığı öğrenildi.

ANADOLU OTOYOLU&#039;NUN BOLU GEÇİŞİNDE 6 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASININ GÖRÜNTÜLERİ...

ANADOLU OTOYOLU'NUN BOLU GEÇİŞİNDE 6 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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