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Bolu valisinin annesi Adana'da aile mezarlığına uğurlandı

Hatice Aydın (74) Bolu'da yaşamını yitirdi. Cenazesi Adana'ya getirildi; Ramazanoğlu Camii'ndeki törenin ardından Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:22

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bolu valisinin annesi Adana'da aile mezarlığına uğurlandı

cenaze Adana'ya getirildi:

Hatice Aydın (74), bir süredir tedavi gördüğü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın annesi olan Aydın'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya getirildi.

tören detayları:

Cenaze namazı, Çukurova ilçesinde, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Ramazanoğlu Camii'nde kılındı. Namazın ardından cenaze Kabasakal Mezarlığı'na götürülerek, aile kabristanında toprağa verildi.

katılımcılar:

Törene Adana Valisi Mustafa Yavuz, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile Aydın ailesinin yakınları katıldı.

BOLU’DA HAYATINI KAYBEDEN BOLU VALİSİ ABDULAZİZ AYDIN’IN ANNESİ HATİCE AYDIN’IN CENAZESİ ADANA’DA...

BOLU’DA HAYATINI KAYBEDEN BOLU VALİSİ ABDULAZİZ AYDIN’IN ANNESİ HATİCE AYDIN’IN CENAZESİ ADANA’DA TOPRAĞA VERİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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