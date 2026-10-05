Dolar 49,1415 +0,05%
Euro 55,1726 +0,05%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.583,43 +0,24%
EUR/USD 1,1225 +0,01%
Brent Petrol 100,23 -0,09%
--°

Bolu yargılamasında karar: Tanju Özcan iki suçtan beraat etti

Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, belediye çalışanına yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarından Tanju Özcan'ın beraatine hükmetti.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bolu yargılamasında karar: Tanju Özcan iki suçtan beraat etti

Bolu yargılamasında karar: Tanju Özcan iki suçtan beraat etti

Bolu'da görevinden uzaklaştırılan ve farklı bir soruşturma nedeniyle tutuklu bulunan Tanju Özcan, belediye çalışanı bir kadın hakkında açılan davada beraat etti. Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık hakkında yöneltilen "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hüküm kurulamayacağına karar verdi.

davanın geçmişi:

Özcan, Şubat ayında "icbar suretiyle irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Daha önce "tehdit" ve "şantaj" iddialarıyla yargılandığı süreçte mağdur olan belediye çalışanı Öznur Ç. hakkında ek bir şikayette bulunmuş, bu şikayet üzerine Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılmıştı.

Bahsi geçen davada Haziran ayında tahliyesine karar verilmiş; ancak Özcan, "icbar suretiyle irtikap" suçundan ötürü Ankara Sincan Cezaevi'ndeki tutukluluğuna devam ediyordu. Karar duruşmasına sanık, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı.

mahkemenin karar gerekçesi:

Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçları işlediğini gösteren her türlü şüpheden uzak, kesin ve somut maddi delil bulunmadığı kanaatine vardı. Bu gerekçe ile heyet, Tanju Özcan'ın her iki suçtan da beraatine hükmetti.

TANJU ÖZCAN

TANJU ÖZCAN

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yiti...
images

Fatih'te Ayvansaray'da iki katlı binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybett...
images

Geceyi alevlerle delen bina: Fatih Ayvansaray'da müdahale sürüyor
images

Soma'da göçük soruşturmasında yöneticiler dahil dokuz kişi cezaevine gönderildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Fatih'te Ayvansaray'da iki katlı binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Trump Flydubai vakasında İran'ı sorumlu tuttu; başkan yardımcısı JD Vance farklı görüş açıkladı

Bingöl'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp