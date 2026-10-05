Bolu yargılamasında karar: Tanju Özcan iki suçtan beraat etti

Bolu'da görevinden uzaklaştırılan ve farklı bir soruşturma nedeniyle tutuklu bulunan Tanju Özcan, belediye çalışanı bir kadın hakkında açılan davada beraat etti. Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık hakkında yöneltilen "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hüküm kurulamayacağına karar verdi.

davanın geçmişi:

Özcan, Şubat ayında "icbar suretiyle irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Daha önce "tehdit" ve "şantaj" iddialarıyla yargılandığı süreçte mağdur olan belediye çalışanı Öznur Ç. hakkında ek bir şikayette bulunmuş, bu şikayet üzerine Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılmıştı.

Bahsi geçen davada Haziran ayında tahliyesine karar verilmiş; ancak Özcan, "icbar suretiyle irtikap" suçundan ötürü Ankara Sincan Cezaevi'ndeki tutukluluğuna devam ediyordu. Karar duruşmasına sanık, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı.

mahkemenin karar gerekçesi:

Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçları işlediğini gösteren her türlü şüpheden uzak, kesin ve somut maddi delil bulunmadığı kanaatine vardı. Bu gerekçe ile heyet, Tanju Özcan'ın her iki suçtan da beraatine hükmetti.

TANJU ÖZCAN