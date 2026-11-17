Bolu'da öğle yağışı:
Bolu’da öğle saatlerinde aniden etkisini artıran sağanak yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yoğunlaşan yağış nedeniyle birçok noktada ulaşım ve yaya hareketliliği etkilendi.
trafik ve sokaklarda durum:
Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; sürücüler araçlarıyla kontrollü ilerledi. Yol koşulları nedeniyle trafik akışında zaman zaman yavaşlamalar görüldü.
vatandaşların korunma çabaları:
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar binaların saçaklarının altına sığınarak korunmaya çalıştı. Bazı kişiler ise şemsiye kullanarak yağıştan korunmaya çalıştı.
BOLU'DA ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ, GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ.
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