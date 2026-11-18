Bolu'da arıcılık kursları büyüyor:

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bolu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen arıcılık kursları, kentteki arıcılık potansiyelini harekete geçirmeyi amaçlıyor. Kentin zengin bitki örtüsü ve doğal kaynakları dikkate alınarak planlanan eğitimlere vatandaşların ilgisi yüksek seviyede sürüyor.

Eğitimlerin kapsamı ve katılımcı profili:

Daha önce il merkezinde 5, Gerede ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 6 kurs gerçekleştirildi. Bu eğitimlerde yaklaşık 200 kursiyere ulaşıldı; mevcut arıcıların teknik bilgilerinin güncellenmesi ve arıcılığa yeni başlayacak üreticilerin yetiştirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Başvuru süreci ve işletme açma adımları:

Kursları tamamlayan bazı katılımcılar, arıcılık faaliyetlerine başlamak amacıyla Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne arıcılık işletmesi açmak için resmi başvuruda bulunuyor. Kurslara katılmak isteyenler ise başvurularını e-Devlet aracılığıyla e-Yaygın Bilgi Sistemi'ne giriş yaparak gerçekleştirebiliyor.

Yıl sonuna kadar planlanan yeni kurslarla birlikte bu sayının 250'ye çıkarılması hedefleniyor. Yetkililer, eğitimlerin sürdürülebilir bir üretici altyapısı oluşturma ve bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin kalitesini artırma açısından önemli olduğunu vurguluyor.

BOLU’DA ARICILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA DÜZENLENEN KURSLARDA BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 200 KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ. YIL SONUNA KADAR BU SAYININ 250’YE ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR.