Bolu'da balkondaki elektrik yangını itfaiyeyi alarma geçirdi

olayın özeti

Bolu, İzzet Baysal Mahallesi Defne Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonunda elektrik kaynaklı yangın çıktı. Balkondan yükselen alev ve dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale süreci:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla balkon kısmındaki yangın kontrol altına alınırken, alevlerin evin iç kısmına sıçraması önlendi. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

İnceleme ve uyarılar:

Yangının elektrik kaynaklı olduğu belirtilirken, ilgili birimler olayla ilgili inceleme başlattı. Olay, balkon ve dış alanlardaki elektrik tesisatlarının düzenli kontrolünün önemini bir kez daha gösterdi.

BOLU’DA 3 KATLI BİNANIN BALKONUNDA ELEKTRİK KAYNAKLI ÇIKAN YANGIN, PANİĞE NEDEN OLDU. İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİN EVİN İÇERİSİNE SIÇRAMASINI ÖNLEDİ.