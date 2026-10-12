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Bolu’da Borazanlar Mahallesi'nde iki sokak yeni yüzüne kavuştu

409 ve 410. sokaklarda kilit parke söküldü, kaldırımlar baskı asfaltla, yol zemini PMT ve sıcak asfaltla yenilendi; çalışmalar tamamlanarak trafik açıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Aslı Han

Bolu’da Borazanlar Mahallesi'nde iki sokak yeni yüzüne kavuştu

Çalışmanın kapsamı:

Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2026 yılı yenileme programı kapsamında Borazanlar Mahallesi'nde bulunan 409 ve 410. sokaklarda üstyapı çalışmalarını yürüttü. Azerbaycan Karabağ Parkı'na paralel uzanan iki sokakta zamanla deforme olan kilitli parke taşları ve kaldırımlar sökülerek alandan çıkarıldı.

Uygulanan teknik işler:

Kaldırımlarda baskı asfalt uygulaması yapıldı; yol zemininde ise sıcak asfalt öncesi PMT uygulaması ile zemin güçlendirildi. Zemin hazırlığı tamamlandıktan sonra ekipler sıcak asfalt serimini gerçekleştirerek çalışma sürecini tamamladı.

Çalışma sonrası durum ve plan:

Yol ve kaldırımları baştan sona yenilenen iki sokak, araç ve yaya trafiğine açıldı. Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, hava şartlarının elverişli olması durumunda kent genelindeki asfalt çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

BOLU BELEDİYESİ EKİPLERİ, BORAZANLAR MAHALLESİ’NDEKİ 409 VE 410. SOKAKLARDA YOL VE KALDIRIM...

BOLU BELEDİYESİ EKİPLERİ, BORAZANLAR MAHALLESİ’NDEKİ 409 VE 410. SOKAKLARDA YOL VE KALDIRIM YENİLEME ÇALIŞMALARINI TAMAMLAYARAK YOLLARI ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE AÇTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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