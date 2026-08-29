Bolu'da cd dükkanına ateş açan şüpheli yakalandı

Bolu'da silahlı saldırı sonrası takip ve gözaltı

Bolu Cumhuriyet Caddesi üzerinde önceki gün gece saatlerinde bir cd dükkanına gerçekleştirilen silahlı saldırının şüphelisi, polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah sesleri, çevredeki vatandaşlar tarafından peş peşe duyuldu ve durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Olay yeri incelemesi ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, önce çevre güvenliğini sağladı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından öğle saatlerinde Olay Yeri İnceleme ekipleri geldi ve dükkan ile sokak üzerinde kapsamlı delil çalışması yürüttü. Saldırıya uğrayan iş yerinin sahibi olarak kayıtlarda bulunan kişinin ismi F.D. olarak geçti.

Şüphelinin tespiti ve yakalanması:

Gece saatlerinden itibaren yürütülen geniş çaplı soruşturma ve takibin ardından, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen kişinin M.Ç. olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla M.Ç. yakalanarak emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma ise savcılık koordinasyonunda devam ediyor.

Bolu'da iş yerini kurşunlayan şüpheli yakalandı