Bolu'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, hızlı müdahale sayesinde diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Olay, Bahçelievler Mahallesi Leylak Sokak üzerindeki 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi; yangının çocuk odasında başladığı bildirildi.

yangının çıktığı yer ve müdahale:

Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevlerin diğer odalara ve katlara yayılmasını önledi ve yangını söndürdü. Müdahale sırasında binada güvenlik önlemleri alındı ve çevredeki vatandaşların tahliyesi sağlandı.

etkilenenler ve soruşturma:

Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi; etkilenenlerin 3'ü çocuk olarak kaydedildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

BOLU’DA 4 KATLI APARTMANIN BİRİNCİ KATINDAKİ DAİRENİN ÇOCUK ODASINDA ÇIKAN YANGINDA 3’Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ. İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİ DİĞER ODALARA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALDI.