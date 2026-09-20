Bolu'da d-100'de geniş çaplı yol denetimi

Denetimin yapıldığı nokta:

Bolu'da trafik ve asayiş güvenliğini sağlamak amacıyla D-100 karayolu üzerinde Karacaağaç Mahallesi mevkiinde uygulama noktası oluşturuldu. Uygulamaya İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri katıldı. Ekipler, yol üzerindeki araçları tek tek durdurarak kontroller gerçekleştirdi.

Kontrollerin kapsamı ve uygulama:

Denetimde araçlardaki sürücü ve yolcuların GBT sorgulamaları yapılarak asayiş yönünden kontroller sağlandı. Trafik ekipleri aynı zamanda araçların evrak ve teknik yeterliliklerini denetledi; ışık, fren, lastik ve benzeri eksiklikler ile belge noktasındaki uygunsuzluklar değerlendirildi.

Kontroller sırasında trafik kurallarına uymadığı veya eksiklikleri tespit edilen sürücülere ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı. Uygulamanın sonuçlarına ilişkin detaylar yetkililerce kayda alındı.

Denetimlerin sürdürüleceği bildirildi:

Emniyet yetkilileri, bölgede güvenlik ve trafik akışının sağlanması amacıyla ekiplerin D-100 karayolundaki denetimlerini aralıklarla sürdüreceğini belirtti.

BOLU’DA POLİS EKİPLERİ, D-100 KARA YOLUNDA GENİŞ ÇAPLI DENETİM YAPTI. DURDURULAN ARAÇLARDAKİ SÜRÜCÜ VE YOLCULARIN GBT SORGULAMALARI YAPILIRKEN, KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.