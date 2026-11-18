Bolu'da hurda araçlara müdahale

Bolu şehir merkezinde uzun süredir cadde ve sokaklarda park halinde bırakılan ve kullanılmaz durumda bulunan hurda ile terk edilmiş araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Bölgede trafik akışını engelleyen araçlar, emniyet ve zabıta ekiplerinin ortak çalışmasıyla toplanıyor.

Tespit ve koordinasyon:

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda aylardır aynı noktada bulunan terk edilmiş araçları tespit etti. Trafik polislerinin koordinasyonunda gerekli tutanaklar düzenlendi ve yasal süreç işletildi.

Kaldırma ve taşıma işlemi:

Zabıta ekipleri tarafından araç kaldırma vinçleri kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada, tespit edilen hurda araçlar bulundukları yerlerden alındı. Alınan araçlar, düzenlenen tutanakların ardından yediemin otoparkına götürülerek şehir içi trafik düzeninin sağlanmasına katkı verildi.

Yürütülen operasyon, trafiğin güvenli akışını ve kaldırım kullanımlarını korumayı amaçlayan müdahaleler kapsamında gerçekleştirildi.

Bolu'da hurda araçlar tek tek toplanıyor