Bolu'da ikinci el mantar çadırları yeni gibi gösterildi: 24 milyonluk yersiz ödeme iddiası

Bolu'da zimmet ve ihaleye fesat iddiaları detaylandı:

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde belediye bünyesindeki kooperatif ve bağlı şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda dokuz şüphelinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Operasyon ve gözaltılar:

Jandarma ekiplerinin düzenlediği baskınlarda, aralarında Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Bahadır Acar ile S.S. Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı olmak üzere toplam dokuz kişi hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan diğer şüpheliler arasında Uğur Şirin, Bayram Tarhan, Esra Karaman, Samet Can Sınmaz, Ayşe Can Akiş, Özkan Özbek ve Gonca Mamur yer alıyor.

İddia edilen usulsüzlük ve mali tespitler:

Soruşturma dosyasına giren 24 Eylül 2026 tarihli bilirkişi raporuna göre, kültür mantarı yetiştirme çadırları üzerinden usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Raporda, 2021 yılında kurulan ve halen kullanımdaki 21 adet kültür mantarı yetiştirme çadırının, 2023 yılında düzenlenen ihalede sanki yeni alınmış gibi gösterildiği belirtildi.

Bilirkişi incelemesi, sermayesinin tamamı Bolu Belediyesine ait olan Boltartek şirketinin ihale tarihinde ikinci el rayiç bedeli KDV dahil 10.097.189 TL olan çadır sistemini kooperatiften 34.020.000 TL karşılığında satın aldığını ortaya koydu. Bu farkla kooperatife 23.922.810 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı, bunun da büyük çapta kamu zararına yol açtığı değerlendirildi.

Şüpheliler hakkında "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "zimmet" suçlarından adli işlem başlatıldı. Belediye şirketi ile kooperatif arasındaki mali ilişkiler ile kamu kaynağının aktarılmasına yönelik tüm işlemler detaylı şekilde incelenmeye devam ediyor.

Gözaltına alınan dokuz zanlının jandarmadaki sorgu işlemleri sürerken, soruşturmanın ilerleyen safhalarında ek bilirkişi tespitleri ve yürütülecek mali incelemelerle olayın tüm yönlerinin netleştirilmesi bekleniyor.

BOLU'DA BELEDİYE KOOPERATİFİNE YÖNELİK DÜZENLENEN VE 9 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI 'ZİMMET' OPERASYONUNUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI. ŞÜPHELİLERİN, DAHA ÖNCEDEN KURULMUŞ İKİNCİ EL MANTAR ÇADIRLARINI YENİ ALINMIŞ GİBİ GÖSTEREREK İHALEYE FESAT KARIŞTIRDIKLARI VE YAKLAŞIK 24 MİLYON LİRA YERSİZ ÖDEME YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ.