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Bolu’da jandarma denetimlerinde üç milyon lirayı aşan trafik cezaları

Bolu İl Jandarma, 14 Eylül-16 Ekim’de okul çevresi, servis ve trafik uygulamalarında 10.763 kişiyi sorgulayıp 3.019.397 TL idari para cezası uyguladı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bolu’da jandarma denetimlerinde üç milyon lirayı aşan trafik cezaları

Denetimler 14 Eylül-16 Ekim 2026 döneminde yoğunlaştı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte sorumluluk bölgesindeki okulların çevresinde ve servis araçlarında denetimlerini artırdı. 14 Eylül-16 Ekim 2026 tarihleri arasındaki uygulamalarda asayiş ve trafik faaliyetleri eş zamanlı yürütüldü.

Trafik uygulamaları:

Trafik denetimlerinde 214 ekip ve 477 personel görev aldı. Bu kapsamda düzenlenen 27 denetim faaliyeti sonucunda 10.763 kişi sorgulandı, 395 idari karar tutanağı düzenlendi ve toplam 3.019.397 lira idari para cezası uygulandı. Denetimler neticesinde 47 araç trafikten men edildi.

Okul çevresi, servis araçları ve eğitim çalışmaları:

Asayiş uygulamaları çerçevesinde 166 ekipte görevli 417 personel tarafından 11 denetim faaliyeti gerçekleştirildi; 66 okul ve 102 umuma açık yer kontrol edildi, 2.192 kişinin sorgulanması yapıldı. Okul servislerine yönelik 93 denetimte 848 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı belirlenen 6 araç hakkında cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin yanı sıra jandarma ekipleri öğrenci ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme çalışmaları da yürüttü. En İyi Narkotik Polisi Anne, güvenli internet kullanımı ve bilişim suçları, trafik eğitimi ile madde bağımlılığıyla mücadele konularında toplam 284 öğrenci ve öğretmene eğitim verildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde okullarda huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

BOLU’DA JANDARMA EKİPLERİNİN 14 EYLÜL-16 EKİM TARİHLERİ ARASINDA OKUL ÇEVRELERİ VE SERVİS...

BOLU’DA JANDARMA EKİPLERİNİN 14 EYLÜL-16 EKİM TARİHLERİ ARASINDA OKUL ÇEVRELERİ VE SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERDE 2 BİN 192 KİŞİ SORGULANIRKEN, TRAFİK UYGULAMALARINDA 3 MİLYON 19 BİN 397 LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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