Bolu'da kar uyarısı: örtü 5–20 santimetreye ulaşabilir

Bolu valiliğinden kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Bolu Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmeleri doğrultusunda kent genelinde beklenen kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışları için uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada yağışların 7 Kasım 2026 Cumartesi saat 03.00ten itibaren başlayacağı ve 8 Kasım 2026 Pazar saat 06.00a kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

tahmin edilen örtü ve süre:

Valiliğin aktardığı tahminlere göre yağışların yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, bazı bölgelerde kar örtüsünün 5 ila 20 santimetre arasında değişebileceği belirtiliyor. Uyarı, belirtilen başlangıç ve bitiş saatleri içinde geçerli sayıldı.

beklenen etkiler ve vatandaşlara çağrı:

Açıklamada kuvvetli yağışların sonucunda ulaşımda aksamalar, heyelan, sel ve su baskını, buzlanma ve don gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekildi. Valilik, vatandaşlardan ve sürücülerden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Yetkililer, hava koşullarındaki değişimleri takip etme, gerekli olmadıkça zorunlu olmayan yolculukları erteleme ve araçların kış şartlarına uygun donanımının gözden geçirilmesi gibi genel tedbirlerin önemine vurgu yaptı. Kamu kurumları ve ilgili birimlerin ise ulaşım, acil müdahale ve altyapı risklerine karşı hazırlıklı olmaları istendi.

BOLU VALİLİĞİ, 7 KASIM 2026 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 03.00'TEN BAŞLAYARAK 8 KASIM 2026 PAZAR GÜNÜ SAAT 06.00'YA KADAR KENT GENELİNDE ETKİLİ OLMASI BEKLENEN KUVVETLİ KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞINA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI.