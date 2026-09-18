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Bolu'da kaybolan çeşitler tohum olarak yeniden hayata hazırlanıyor

Bolu Belediyesi'nin Ata Tohumu Projesiyle Çayırköy Bebek Meyve Ormanı'nda nisan-mayısta ekilen domates, biber ve fasulye gibi sebzelerin hasadı başladı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Berk Doğan

Bolu'da kaybolan çeşitler tohum olarak yeniden hayata hazırlanıyor

Ata tohumlarında hasat dönemi başladı

Bolu Belediyesi tarafından yürütülen Ata Tohumu Projesi kapsamında toprakla buluşturulan sebzelerin hasadına başlanarak yerel tarımsal mirasın korunması için önemli bir adım atıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü öncülüğünde, merkeze bağlı Çayırköy'deki Bebek Meyve Ormanı üretim sahasında nisan ve mayıs aylarında ekilen fidelerden domates, biber, fasulye, patlıcan ve salatalık gibi ürünler toplandı. Proje, yüzlerce yıllık geçmişe sahip tohumların gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefliyor.

Üretim ve bakım süreci

Üretim sahasında ziraat mühendislerinin gözetiminde yürütülen çalışmalarda fidelerin ekimi, sulama ve zararlı takibi titizlikle uygulanıyor. Hasat edilen ürünler arasından en verimli ve genetik özellikleri korunmuş olanlar seçilerek tohumluk olarak ayrılıyor. Bu seçim süreci, yerel çeşitlerin özgün karakterini korumak için büyük önem taşıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü kayıtları, her partinin elde edildiği bitki türünü ve yetiştirme koşullarını belgeliyor.

Tohumluk seçimi ve gelecek planı

Toplanan tohumlar, genetik yapıları bozulmayacak şekilde saklanıyor ve bir sonraki ekim sezonunda yeniden toprakla buluşturuluyor. Bu döngü ile kaybolmaya yüz tutmuş yerel çeşitlerin çoğaltılarak sürdürülebilir şekilde yaşatılması amaçlanıyor. Projenin sahada görevli isimlerinden Ziraat Mühendisi Şengül Özen projeye dair olarak şunları aktardı: Nisan ve mayıs aylarında ürettiğimiz fidelerimizi Çayırköy’de bulunan Bebek Meyve Ormanı’nda toprakla buluşturduk. Burada domates ve biber çeşitlerimizin yanı sıra fasulye üretimimiz de var. Yetiştirdiğimiz ürünlerden gelecek dönemlerde yeniden üretim yapabilmek için tohumlarımızı alıyor ve muhafaza ediyoruz. Temel amacımız, ata tohumlarımızı koruyarak çoğaltmak ve gelecek nesillere aktarmak.

Belediyenin bu çalışması, yerel gıda güvenliği ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından örnek teşkil ediyor. Seçilen tohumlukların ilerleyen yıllarda üreticilerle paylaşılması ve eğitim programlarıyla desteklenmesi planlanıyor; böylece hem tarımsal kültür korunacak hem de yerel üretimin sürekliliği sağlanacak.

BOLU BELEDİYESİ TARAFINDAN YEREL TARIMSAL MİRASIN KORUNMASI VE GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI...

BOLU BELEDİYESİ TARAFINDAN YEREL TARIMSAL MİRASIN KORUNMASI VE GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN "ATA TOHUMU" PROJESİ KAPSAMINDA TOPRAKLA BULUŞTURULAN SEBZELERİN HASADINA BAŞLANDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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