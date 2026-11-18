Bolu'da hurda araçlara yönelik çalışma

Bolu şehir merkezinde uzun süre park halinde bırakılan ve kullanılmaz durumda olduğu belirlenen araçların kaldırılması için ekipler harekete geçti. Çalışma, cadde ve sokaklarda trafik akışını olumsuz etkileyen hurda ve terk edilmiş araçların temizlenmesini hedefliyor.

Ekiplerin koordinasyonu:

Operasyon, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütüldü. Trafik polislerinin koordinasyonunda, aynı noktada aylardır park halinde bulunan araçlar tespit edildi ve kaldırma süreci öncesinde gerekli tutanaklar düzenlendi.

Kaldırma işlemi ve son adım:

Zabıta ekipleri tarafından araç kaldırma vinçleri kullanılarak gerçekleştirilen operasyonla tespit edilen hurda araçlar bulundukları yerlerden alındı. Alınan araçlar daha sonra yediemin otoparkına götürülerek süreç tamamlandı. Yetkililer, uygulamanın trafik güvenliğini ve kent estetiğini iyileştirmeyi amaçladığını belirtti.

BOLU’DA CADDE VE SOKAKLARDA UZUN SÜREDİR PARK HALİNDE BIRAKILAN, TRAFİK AKIŞINI ENGELLEYEN HURDA VE TERK EDİLMİŞ ARAÇLAR, POLİS VE ZABITA EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KALDIRILIYOR.