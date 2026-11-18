toplantının gündemi ve katılımcılar:

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın başkanlığında gerçekleştirilen Kış Tedbirleri Toplantısı'na mülki idare amirleri ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda, kış mevsiminde vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, ulaşımda aksaklık yaşanmaması ve günlük yaşamın kesintisiz sürdürülebilmesi için alınacak tedbirler ele alındı.

karla mücadele ve ulaşım planları:

Toplantıda karla mücadele kapsamında kurumlar arasındaki koordinasyon, görev ve sorumluluk paylaşımı ön plana çıktı. İl genelindeki kara yollarının ulaşıma açık tutulması ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik hazırlıklar değerlendirildi. Bu çerçevede öncelikli güzergâhlar ve müdahale öncelikleri üzerinde duruldu.

müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi:

Ayrıca, muhtemel olumsuzluklara karşı ekiplerin müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı katılımcıları, kış sezonunda koordinasyonun sürdürülmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında uygulanması konusunda fikir birliğine vardı.

BOLU VALİSİ ABDULAZİZ AYDIN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA, KIŞ MEVSİMİNDE ULAŞIMIN AKSAMAMASI, KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI VE VATANDAŞLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINACAK TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLDİ.