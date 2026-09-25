Bolu'da mütalaa açıklandı: Özcan için 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapis talep edildi

Davanın kapsamı ve mütalaanın genel değerlendirmesi:

Bolu'da yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılarak tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte toplam 19 sanığın yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Dosyada dört sanık tutuklu bulunuyor. Savcılık, sanıklar hakkında farklı suç başlıklarında ayrı ayrı değerlendirmeler yaparak ceza taleplerini sundu ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Davanın sonraki duruşması 19 Ekim tarihinde Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Mütalaada özellikle suçların "Marketler", "Ruhsat", "Kurban", "Hak Ediş", "Beton" ve "Cafe" olmak üzere altı ayrı olay başlığı altında toplandığı belirtildi.

Mütalaada Özcan için istenen cezalar:

Savcılık, Tanju Özcan hakkında 32 mağdura yönelik "nitelikli dolandırıcılık" kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması kaydıyla; "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikapa teşebbüs" ve "rüşvet alma" suçlarından toplam 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapis cezası talep etti. Diğer 18 sanık için de farklı oran ve niteliklerde hapis talepleri yer aldı.

Zincir marketler ve reklam sözleşmeleri olayına ilişkin iddialar:

Mütalaaya göre Bolu'da faaliyet gösteren zincir marketlerle Bolu Bel A.Ş. ve sonrasında BOLSEV A.Ş. üzerinden reklam sözleşmeleri yapılmak istendi. Bazı marketlerin teklife olumlu bakmaması üzerine belediye denetimleri başlattı. Bu bölümde Tanju Özcan, Süleyman Can, Naim Ayhan, Hakan Yılmaz, Ergün Temel, Buse Özkan, Cahit Görüş, Hüseyin Ekrem Serin, Mehmet Ağan, Mustafa Yasin Bargaç, Sinan Pekcan ve Tahsin Arslan hakkında "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap" suçundan cezalandırılma talebi, Ali Sarıyıldız için ise aynı suça yardım eden sıfatıyla yaptırım talebi yer aldı.

Ruhsat işlemleri ve iddia edilen ödemeler:

"Ruhsat" başlıklı bölümde, müteahhit Nazmi Güzel'in işlemlerinin hızlandırılması karşılığında para istendiği ileri sürüldü. Savcılık, ilk istenen miktarın 4 milyon TL olduğunu, yapılan görüşmeler sonucunda 2 milyon 500 bin TL'nin kararlaştırıldığını; bunun 1 milyon TL'sinin nakit, 1 milyon 500 bin TL'sinin çek olarak verildiğini kaydetti. Bu olayda Tanju Özcan ve Süleyman Can hakkında "icbar suretiyle irtikap", Ali Sarıyıldız hakkında yardım eden sıfatıyla suçlama öne sürüldü. Ayrıca Cihan Tutal için "suçluyu kayırma" ve "yalan tanıklık", Adem Beraber için "suçluyu kayırma" suçlarından ceza talep edildi.

Kurban bağışı kampanyası ve etkin pişmanlık iddiası:

Savcılık mütalaasında, BOLSEV Vakfı'nın 2025 Kurban Bayramı öncesi düzenlediği bağış kampanyasında 34 bağışçıdan, 65 hisse karşılığında toplam 845 bin TL toplandığı; ancak paraların kurban alımı için kullanılmadığı iddia edildi. Bu bölümde Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız, Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılma talep edildi. Mağdurların zararlarının soruşturma aşamasında giderilmesi nedeniyle dört sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi.

Hak ediş, beton ve cafe olaylarına ilişkin talepler:

"Hak ediş" bölümünde, 100'üncü Yıl Cumhuriyet Parkı yapım işinin hak ediş ödemelerinden toplam 3 milyon TL'nin BOLSEV hesabına aktarıldığı; ayrıca 7 milyon 500 bin TL'lik hak ediş tutarının şirket hesabına geldikten sonra aynı tutarın BOLSEV A.Ş.'ye reklam sözleşmesi kapsamında aktarıldığı belirtildi. Savcılık, Tanju Özcan ve dönemin Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan, Ali Sarıyıldız hakkında ise suça yardım eden sıfatıyla cezai işlem talep etti.

"Beton" olayı kapsamında, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatında kullanılacak beton alımında fiyat değişiklikleri ve sonrasında şantiyede denetimler uygulandığı; bunun firmanın belirlenen tedarikçiden beton almak zorunda bırakıldığı iddiasını güçlendirdiği kaydedildi. Burada Tanju Özcan için "icbar suretiyle irtikaba teşebbüs", Ali Sarıyıldız için yardım eden sıfatıyla suçlama getirildi.

"Cafe" kısmında ise Salon Vegas isimli işletmenin ruhsat işlemlerinin çözülmesi karşılığında BOLSEV'e 400-500 bin TL civarında ödeme üzerinde anlaşıldığı, bunun 100 bin TL'sinin nakit olarak teslim edildiği iddiası yer aldı. Savcı, Tanju Özcan hakkında "rüşvet almak" suçundan; Mustafa Altındal ve Mertcan Ay hakkında ise aracı sıfatıyla "rüşvet" suçundan cezalandırılma talep etti. İşletmeci Muhsin Karadayı'nın kolluğa başvurusu nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabileceği belirtildi.

Savcılığın mütalaası, dava dosyasındaki altı başlıktaki iddiaları tek tek ele alarak ilgili sanıklar için farklı suç nitelendirmeleri ve ceza talepleri getirdi; mahkeme, duruşmada taraf beyanlarını dinledikten sonra nihai kararını verecek.

BOLU’DA ARALARINDA BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN'IN DA BULUNDUĞU 19 SANIĞIN YARGILANDIĞI DAVADA, CUMHURİYET SAVCISI ESASA İLİŞKİN MÜTALAASINI AÇIKLADI. MÜTALAADA, TUTUKLU SANIK TANJU ÖZCAN HAKKINDA 69,5 YILDAN 217 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ.