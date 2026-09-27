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Bolu'da odunlukta başlayan alevler villaya ulaşmadan söndürüldü

Dağkent Mahallesi'nde, iki katlı ikiz villanın bahçesindeki odunlukta çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle villaya sıçramadan söndürüldü.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 00:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bolu'da odunlukta başlayan alevler villaya ulaşmadan söndürüldü

Bolu'da odunluk yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Bolu'nun Dağkent Mahallesi 45. Ada Sokak adresinde bulunan 2 katlı ikiz villanın bahçesindeki odunlukta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

itfaiyenin müdahalesi:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının villa yapısına sıçramasını engelledi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

hasar ve inceleme:

Yangında odunlukta hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından başlatılan inceleme sürüyor ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BOLU’DA 2 KATLI İKİZ VİLLANIN BAHÇESİNDE BULUNAN ODUNLUKTA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

BOLU’DA 2 KATLI İKİZ VİLLANIN BAHÇESİNDE BULUNAN ODUNLUKTA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE VİLLAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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