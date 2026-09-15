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Bolu'da okul kantinlerine üç haftalık sıkı denetim

Bolu Belediyesi Zabıta ekipleri, 2026-2027 eğitim döneminde kent merkezindeki 37 okul kantininde üç hafta sürecek hijyen ve ruhsat denetimi başlattı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bolu'da okul kantinlerine üç haftalık sıkı denetim

Denetim başlarken:

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının açılmasıyla kent merkezindeki okul kantinlerinde denetimlere başladı. Yapılan açıklamaya göre ekipler, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki kantinleri kapsayan kontrolleri uygulayacak ve öğrencilerin güvenli, sağlıklı gıdaya erişimini sağlamayı hedefliyor.

Denetim kapsamı:

Kontrollerde işletmelerin belge ve ruhsat durumları ile genel hijyen şartları öncelikli olarak inceleniyor. Ekipler ayrıca yangın tüpleri, tost makineleri ve mikrodalga fırınlar gibi teknik ekipmanların güvenliğini değerlendiriyor. Çöp kovalarının uygunluğu, buzdolabı ve soğutucuların sıcaklık değerleri ile kantin çalışanlarının kullandığı önlükler de denetim maddeleri arasında yer alıyor.

Uygulama süresi ve izleme:

Merkezde bulunan 37 okul kantininde yapılacak denetimlerin yaklaşık 3 hafta sürmesi planlanıyor. Zabıta ekipleri, bu ilk incelemelerin ardından eğitim öğretim yılı boyunca belirlenen kriterlere göre düzenli kontrolleri sürdürecek ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik takip yapacak.

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA KENT MERKEZİNDEKİ...

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA KENT MERKEZİNDEKİ 37 OKUL KANTİNİNDE DENETİM BAŞLATTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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