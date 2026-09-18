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Bolu’da orman meyveleri kooperatifte kazanca dönüştü

Bolu'da yangın görmeyen ve kimyasal maruziyeti olmayan alanlardan toplanan orman meyveleri, kadın kooperatifinde katma değerli ürün haline getiriliyor.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Berk Doğan

Bolu’da orman meyveleri kooperatifte kazanca dönüştü

Projenin kapsamı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce belgelendirilen ve izin verilen alanlarda yapıldı. Çalışmaların yürütüldüğü yaklaşık 2 bin 900 dekarlık alanın 4 bölmeden oluştuğu, söz konusu bölgelerin son 3 yılda yangın görmediği ve herhangi bir kimyasal uygulamaya maruz kalmadığı belirtildi.

Toplama ve ürün çeşidi

Doğal ortamda kendiliğinden yetişen ahududu, böğürtlen, kuşburnu ve dağ çileği gibi meyveler, organik sertifikasyon esaslarına uygun şekilde toplanıyor. Doğadan toplanan meyveler Demirciler Gelincik Hanımeli Kadın Kooperatifi üyeleri tarafından işleniyor; meyveler reçel, marmelat ve kurutulmuş meyve gibi katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor.

Sürdürülebilirlik ve kadın istihdamı

Projeyle doğal kaynakların korunması ve orman meyvelerinin sürdürülebilir yöntemlerle toplanmasının yanı sıra kadın emeğinin desteklenmesi ve kırsal bölgelerde gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

BOLU’DA DOĞAL ORTAMDA KENDİLİĞİNDEN YETİŞEN AHUDUDU, BÖĞÜRTLEN, KUŞBURNU VE DAĞ ÇİLEĞİ GİBİ ORMAN...

BOLU’DA DOĞAL ORTAMDA KENDİLİĞİNDEN YETİŞEN AHUDUDU, BÖĞÜRTLEN, KUŞBURNU VE DAĞ ÇİLEĞİ GİBİ ORMAN MEYVELERİNİN ORGANİK SERTİFİKASYON ESASLARINA UYGUN ŞEKİLDE TOPLANARAK EKONOMİYE KAZANDIRILMASI AMACIYLA "ORMAN MEYVELERİNİ DOĞADAN TOPLAMA ETKİNLİĞİ" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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