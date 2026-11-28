Çamura saplanan minibüsün fotoğrafı:

Kocaeli'den gezi için Bolu'ya giden kafilenin dönüş yolunda çamura saplanan minibüsün fotoğrafı ortaya çıktı. Görüntüler, aracın ormanlık bir alanda hareket edemediği anları gösteriyor.

Minibüsün bulunduğu nokta:

Yetkililer, çamura saplanan aracın Düzce'nin Yığılca ilçesinde tespit edildiğini açıkladı. Fotoğraflar, aracın çamur içinde kaldığı ve çevrede ağaçlık bir bölge olduğunu doğruluyor.

Kafile ve sağlık durumu:

Minibüste bulunan 10 kız çocuğu ile 3 görevli sağ olarak bulundu. Resmi kaynaklar, söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Ortaya çıkan fotoğraf, olayın seyrine ilişkin görsel bir kayıt sağlarken, yetkililerin ve ailelerin durumu yakından takip ettiği öğrenildi.

BOLU'DA KAYBOLDUKTAN SONRA SAĞ BULUNAN 10 KIZ ÇOCUĞU VE 3 GÖREVLİNİN BULUNDUĞU MİNİBÜSÜN ÇAMURA SAPLANDIĞI ANLARA AİT FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI.