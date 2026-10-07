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Bolu'da ormanlıkta kurulan kaçak tarlalar jandarmaya yakalandı: 288 kök kenevir ele geçirildi

Bolu İl Jandarma ekipleri, Ulumescit köyü yakınında 3 ayrı noktada 288 kök kenevir, esrar, ruhsatsız silah ve 4 telefon ele geçirdi; 1 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bolu'da ormanlıkta kurulan kaçak tarlalar jandarmaya yakalandı: 288 kök kenevir ele geçirildi

Operasyonun detayları:

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında merkez ilçeye bağlı Ulumescit köyü sınırları içindeki ormanlık alanda inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda, ormanlık alanda 3 farklı noktada yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi ve adli makamdan alınan arama kararına istinaden bölgede operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri, tespit edilen ekim alanları ile şüphelilerin ikamet ve araçlarında kapsamlı arama yaptı. Operasyon sırasında alanların gizlilik amacıyla seçildiği ve ekimlerin orman dokusu içinde sürdürüldüğü belirtildi.

ele geçirilenler:

Aramalarda 288 kök kenevir bitkisi, 13,2 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 26 adet 7,65 milimetre fişek, 19 adet av tüfeği fişeği ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklandı ve Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve jandarmanın bölgedeki denetimlerini artırdığı kaydedildi.

BOLU&#039;DA JANDARMA EKİPLERİ ORMANLIK ALANDA UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLEDİ.

BOLU'DA JANDARMA EKİPLERİ ORMANLIK ALANDA UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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