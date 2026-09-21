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Bolu'da palamut bolluğu tezgahlara canlılık getirdi

Karadeniz av sezonunun açılmasıyla Bolu tezgahlarında palamut bolluğu başladı; tanesi 125 TL’den satılan balık, yoğun talep ve esnaf memnuniyeti sağladı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 17:53

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 18:03

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EDİTÖR: Berk Doğan

Bolu'da palamut bolluğu tezgahlara canlılık getirdi

bolu tezgahlarında palamut bolluğu:

Karadeniz'de av yasağının kalkmasıyla yeni av sezonu başladı ve balıkçılar limanlara kasalar dolusu palamutla döndü. Bolu'daki balık pazarlarında sezonun ilk günlerinden itibaren hareketlilik yaşanıyor. Tezgah fiyatlarında palamut tanesi 125 TL olarak görülürken, hamsinin kilosu 200 TL olarak satışa sunuluyor.

tezgah hareketliliği ve tüketici eğilimi:

Uygun fiyatlı palamut arayışı, vatandaşları günün erken saatlerinde pazarlara çekiyor. Yeni av sezonuyla birlikte tezgahlara her gün taze balık geldiğini belirten esnaf, palamut bolluğunun hem satışları hızlandırdığını hem de diğer türlerde fiyat dengesi sağladığını aktarıyor. Özellikle ailelerin palamut alıp tüketmesi ve dondurucuya koyması tavsiye ediliyor.

esnafın değerlendirmesi ve beklentisi:

Balıkçı esnafı İlhan Başaran, palamuta yönelik ilginin yüksek olduğunu söyledi: 'Her gün çok taze palamut geliyor. Palamudun şu an tam zamanı, onun için vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Zaten bunun 1-1,5 ay gibi bir zamanı var.' Başaran, palamut bolluğunun hamsi arzına da olumlu yansıdığını vurguladı: 'Palamut bol olduğu için hamsi de çok güzel geliyor ve ucuz. Yoksa palamut olmasa hamsiyi bu fiyata yiyemezler. İnşallah balık bol olur, milletimiz doya doya yesin.'

Başaran ayrıca bolluğun kısa süreli olabileceğini belirterek vatandaşlara şu öneride bulundu: 'Şu anda yoğun ilgi palamutta. 1 ay kadar daha bu bolluğun sürmesini bekliyoruz. Fiyatlar uygunken vatandaşlarımız alıp derin dondurucularına koysunlar.' Esnaf, sezon boyunca taze balığın tezgahlarda olmaya devam etmesini umut ediyor.

KARADENİZ&#039;DE AV YASAĞININ KALKMASIYLA YAŞANAN BALIK BEREKETİ BOLU&#039;DA TEZGAHLARA YANSIDI. TANESİ...

KARADENİZ'DE AV YASAĞININ KALKMASIYLA YAŞANAN BALIK BEREKETİ BOLU'DA TEZGAHLARA YANSIDI. TANESİ 125 TL'DEN SATILAN PALAMUT, HEM ESNAFIN HEM DE VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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