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Bolu'da pazarları canlandıran kanlıca hasadı

Bolu'nun ormanlarında yağış sonrası kanlıca mantarı yeniden belirdi; vatandaşlar kova kova toplayıp pazarda kilosunu 500-600 liraya satıyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 17:47

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 17:48

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bolu'da pazarları canlandıran kanlıca hasadı

kanlıca toplayanlar pazarı hareketlendirdi

Bolu'da etkili yağışların ardından ormanlık alanlarda beliren kanlıca mantarı, bölge halkının hem hasat hem de geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde ormana giden vatandaşlar topladıkları mantarları kovalara doldurarak halk pazarlarına getiriyor. Pazarda kanlıcaya ilgi yüksek, satış fiyatları ise kilo başına 500-600 lira arasında değişiyor.

Erken saatlerde başlayan hasat:

Yerel halk, mantarın en taze ve bol olduğu sabah saatlerini değerlendiriyor. Toplayıcılar genellikle sabaha karşı veya sabah namazından sonra ormanlara gidiyor; bu zaman diliminde nem ve saha koşulları toplama için elverişli oluyor. Kova kova toplanan mantarlar kısa sürede pazara taşınıyor ve direkt tüketiciyle buluşturuluyor.

Pazardaki talep ve diğer türler:

Satış yapanlardan Aliye Şener, talebin kanlıcaya yoğunlaştığını vurguluyor: "Allah’a şükür mantar çıktı. Sabah namazına kalkıp ormana gidip topluyoruz. Topladığımız mantarları Bolu halkına sunuyoruz. Vatandaşın kanlıcaya ilgisi var." Ayrıca bölgede tellice ve kayışkıran gibi farklı mantar türlerinin de çıktığı, ancak en çok rağbet görenin kanlıca olduğu belirtiliyor. Mantarların yeni çıkması nedeniyle toplamanın her yerde aynı kolaylıkta olmadığı aktarılıyor.

Satıcılar ve tüketiciler doğal ürün arayışının pazara hareketlilik getirdiğini, fiyatlarda mevsimsel dalgalanmaların olabileceğini söylüyor. Kanlıcanın bulunurluğu ve tazeliği satışta belirleyici unsur olurken, bölge halkı bu doğal kaynağın ekonomik katkısından memnun görünüyor.

BOLU’DA YAĞIŞLARIN ARDINDAN ORMANLARDA YETİŞEN KANLICA MANTARLARI, VATANDAŞLAR TARAFINDAN KOVA...

BOLU’DA YAĞIŞLARIN ARDINDAN ORMANLARDA YETİŞEN KANLICA MANTARLARI, VATANDAŞLAR TARAFINDAN KOVA KOVA TOPLANARAK PAZARLARDA SATIŞA SUNULUYOR. YOĞUN İLGİ GÖREN KANLICA MANTARININ KİLOSU 500 İLE 600 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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