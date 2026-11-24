Bolu'da zincirleme trafik kazası

D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada dört otomobil birbirine girdi. Olayda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sırası ve araçların çarpışma zinciri:

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan 14 ACG 656 plakalı aracı süren S.Ç. ile 14 ABM 774 plakalı aracı yöneten A.Ö. arasında çarpışma oldu. Çarpışmanın etkisiyle 14 ABM 774 plakalı otomobil karşı şeride savrularak önce bir elektrik direğine, ardından kırmızı ışıkta bekleyen 14 ADS 964 plakalı otomobile (sürücü: T.M.) çarptı. Devrilen elektrik direği ise kırmızı ışıkta bekleyen 14 KR 965 plakalı hafif ticari aracın (sürücü: E.T.) üzerine düştü.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza sonucu 14 ACG 656 plakalı otomobilde sürücü S.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan iki kişi araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışanlar çıkarıldı. Ayrıca diğer otomobil sürücüsü A.Ö. de yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralılardan S.Ç.'nin sağlık durumu ağır olduğu bildirildi.

Kaza yerinde güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın kesin sebebi ve diğer teknik ayrıntılar yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanacak.

BOLU’DA 4 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZADA 1’İ AĞIR, 4 KİŞİ YARALANDI. ARAÇTA SIKIŞAN 3 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILIRKEN, YARALILARDAN BİRİNİN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.